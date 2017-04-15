智利北部邊境發生6.2級地震 震源深度135公里北京新浪網 (2017-04-15 16:52)
原標題：智利北部邊境地區發生6.2級地震 震源深度135公里
中新網4月15日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:15日16時19分，智利北部靠近阿根廷邊境地區發生里氏6.2級地震，震源深度135.1公里。
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