錦榮蔡依林仍有聯絡 理想女友是高個中央社 (2017-04-15 16:51)
（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北15日電）藝人錦榮今天宣傳新節目「王子的移動城堡」，錄影時常遇出遊家庭，讓他也想成家，只是時候未到；和歌手蔡依林分手後仍有聯絡，笑說未來女友個子要高，「對我的腰比較舒服」。
混血男星錦榮今天下午在台北宣傳新節目「王子的移動城堡」，首次擔任旅遊節目主持人，以開露營車方式遊玩德國、日本與家鄉紐西蘭。身高190公分的他住在相較之下顯得迷你的露營車，還得縮著身子睡覺，卻樂在其中。
經常演高富帥的他，笑說主持節目能展現真實個性、完全沒偶像包袱，旅途中大啖美食、增胖4公斤，自嘲臉部肉變多。導演爆料他很皮，在日本看到野溪溫泉，顧不得沒帶泳褲就脫衣下水；錦榮笑喊，「你們不讓我帶的，根本就預謀好。」
錄影期間沒豔遇，反碰到不少家庭出遊，會不會觸景傷情，覺得寂寞？他笑回當然想成立家庭，但還不是時候。去年底與歌手蔡依林6年戀情劃下句點，卸下「后的男人」稱號，但和蔡依林仍有聯絡。
單身的他被問理想對象類型，笑說「高的女生滿適合我，溝通比較方便，對我的腰比較舒服。」緋聞傳得轟轟烈烈的名模Akemi正好符合，但雙方都稱只是健身房好友，兩人經常見面，對於鬧緋聞不覺得尷尬。錦榮表示，如果有新對象不介意公開。1060415
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