美軍炸彈之母炸死IS武裝分子94人 含4名指揮官北京新浪網 (2017-04-15 16:31)
原標題：駐阿美軍大型空爆炸彈已致死武裝分子94人
新華社喀布爾4月15日電（記者盧樹群 蔣超）阿富汗東部楠格哈爾省政府15日發表聲明說，駐阿美軍投放的大型空爆炸彈在該省炸死的極端組織「伊斯蘭國」武裝分子已達94人。
聲明說，最新調查發現，94名「伊斯蘭國」武裝分子在爆炸中死亡，其中包括4名指揮官以及數名外國武裝分子。目前尚未發現有平民傷亡。
聲明還說，空襲摧毀了「伊斯蘭國」巨大的藏匿點、多個掩體、300米長的隧道和一個大型武器彈藥庫等設施。
阿富汗國防部14日曾發表聲明說，駐阿美軍13日投放的大型空爆炸彈炸死至少36名「伊斯蘭國」武裝分子。
美軍大型空爆炸彈有「炸彈之母」之稱，重約9.5噸，是美軍首次在戰鬥中使用，也是美軍在所有戰事中使用過的最大的非核炸彈。
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