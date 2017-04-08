▲《如懿傳》卡司陣容堅強，值得期待。（圖／翻攝自如懿傳微博，2017.04.08）

古裝劇《如懿傳》由霍建華及周迅主演，正如火如荼拍攝中，已開拍8個月，還是沒有結束跡象，不只粉絲敲到碗都快破了，連導演汪俊都曾在微博大呼：「拍不動啦！」讓人不禁想問：「導演～請問您是想拍幾集啊？」

據傳，《如懿傳》原本打算只拍64集，之後又加碼到90集，從去年8月拍到現在，似乎還沒有喊「卡」的徵兆。若以《甄嬛傳》當標準，拍了4個月就有76集，《如懿傳》的時間早就是人家的兩倍，讓粉絲笑稱：「200集都有可能！」

而導演汪俊似乎也快受不了，3日時在微博寫道：「拍不動了......大家覺得多少集為好？給個平均數差不多我就關機了......」讓影迷鼓勵說：「導演挺住！導演不哭！」、「200集好了，汪導～您多辛苦辛苦吧！」、「辛苦了汪導！要不加把勁，拍360集，每天放一集，我們就能天天看到了，真是美好的一年～」

▲《如懿傳》由張鈞甯（上起）、霍建華、周迅主演。（合成圖／翻攝自如懿傳微博，2017.04.15）