南華大學創產系『線架構』畢業巡迴展開跑，從設計到成品一手包辦



(中央社訊息服務20170415 16:00:53)南華大學創意產品設計學系畢業巡迴展正式開跑，首場於4月12日在該校無盡藏圖書館「書扉藝廊」熱烈登場，學生運用巧思將創意結合藝術元素，創造出兼具美觀與實用性的作品，展出期間頗受好評，該場次展出至4月17日，歡迎大家前往參觀，並給予學生肯定與鼓勵。開幕當天，林聰明校長、林辰璋副校長、藝術學院謝元富院長、圖書館黃素霞館長及創意產品設計學系鄭順福主任與系上多位老師皆蒞臨會場共襄盛舉，嘉義縣政府新聞行銷處李雅貞處長亦到場祝福勉勵，同時也相當肯定學生的創意巧思。



南華大學校長林聰明表示，創產系主要是培育藝術、造形創作與理論能力的設計人才，透過各類創作藝術、電腦輔助設計等專業課程的學習，讓學生發揮無限的設計潛力，使設計藝術化，將藝術的風格特質融入產品設計中，每年的畢業展更是學生大顯身手展現學習成果的時刻。近年來，創產系學生的創作不僅深獲好評，也獲得不少全國性及國際性獎項，備受肯定。



創產系主任鄭順福指出，「線」由「點」累積而成，而成形最基本的元素為「線」，每個作品個體最初皆以「線」架構成型，再經由不斷尋找構想、啟發，而從繪製草圖到最後製作成型，本屆畢業展『線架構』之主題，其發想來自於學生尋找各個作品的組成元素是經由點、線、面組合而成，因此將『線架構』作為此次展覽的設計概念，共展出28件作品，包含實用傢俱、陶藝、3C產品、金工等類別，每位同學的作品兼具創意與實用性，同時也展現出各自獨有的特色。



本屆畢業班導師周立倫副教授表示，該校創產系是全國唯一培育學生將自己的創作理念從無到有設計出具體作品的系所，現場所展示的作品，都是每位學生運用三年多所學的製作技術，將自己的創意巧思做成實品，並展現出「設計描繪」、「創意思考」與「造形美感」，樣樣兼具創意及實用性。



為迎合現代人空間運用的概念，薛子寧同學所設計的『韌』，是一張以拼木設計呈現的摺疊式木桌，兼具設計美感、創意與實用性，其節省空間的特點深獲好評。蔡詩淵同學則以圓的基本元素來表現整體造型，並結合阿美族圖騰，展現維繫部落文化命脈的核心價值與向心力，以『尋根』之主題創作造型桌椅，藉以象徵尊重與延續傳統之意象。



胡怡柔同學所創作的『THE CRUSH – 1995』，是運用羊毛氈與金屬的結合，創作具有外剛內柔特色的墬飾，簡單俐落的造型羊毛氈亦可滴入香水，讓飾品在視覺與嗅覺的結合下，撞擊出另類美感。 南華大學創產系『線架構』畢業巡迴展，於校內展出後，將於4月19日至23日在嘉義市文化中心登場，此外，更於5月19日至22日至台北世貿參加一年一度的「新一代設計展」，除了展現所學成果，也將與友校相關系所互相觀摩交流，歡迎社會大眾踴躍前往參觀，也給予學生鼓勵與肯定。



訊息來源：南華大學



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