錦榮嫌彎腰很累 放話要找高個兒女友NOWnews今日新聞 (2017-04-15 16:23)
錦榮將首次主持節目《王子的移動城堡》，15日舉辦見面會，分享遠赴德國、日本，甚至是回家鄉紐西蘭的錄影經驗。他提到此工作雖然踏足多國，但因節目型態限制，多半都待在露營車、營地，完全沒有艷遇的機會。
錦榮過去都在演戲，這次將跨領域到主持旅遊節目，問及前女友蔡依林是否有給建議？他直言沒有，說她無主持經驗，自己比較有概念，但若對方往後也會碰觸這領域，則會不吝嗇給予意見，坦蕩表明跟蔡依林即使分手仍保持聯繫，也說她之後有遇到不錯的對象，跟天后仍是好朋友，並且會：「祝她幸福。」
他三月底曾被拍到與Akemi相擁，錦榮不因此報導與她關係鬧僵，直言有去健身仍會跟Akemi同進退，認為有個夥伴在運動時能互相幫忙，結束還可一起吃飯沒有不好，也說對方的身高與自己比例相符，抱怨每次與較矮的人對話，常彎腰搞得很不舒服，笑言之後要找高挑女友。
最後錦榮表示，往後若有新戀情一定會公開，解釋因前女友蔡依林的身分較特殊，加上自己不是台灣人，觀念不同只能聽話配合，「我本人不是那種，我本人開心就會表現開心。」《王子的移動城堡》將於19日起，每周三晚間9點於亞洲旅遊台播出；22日起每周六下午3點華視播出。
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