陸客跳機 觀光局：必要時請陸方旅行社處理中央社 (2017-04-15 16:16)
（中央社記者汪淑芬台北15日電）大陸異議人士張向忠12日參加旅行團來台灣，原訂19日離台，卻在13日跳機脫團。觀光局今天說，已責請旅行社積極協尋，必要時請陸方組團社一併處理。
觀光局說，張向忠是參加8天7夜的環島旅行團，台灣由捷利旅行社接待，13日未告知情況下自行離團，旅行社立即向觀光局通報，觀光局也即時通知移民署。
觀光局說，已請旅行社想辦法找人，因目前依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」規定，大陸人士來台停留時間最長是15天，若逾期停留，旅行社因視同保證人，會遭罰新台幣10萬元。
觀光局說，自由行陸客在台逾期停留人數高於團客，以去年為例，自由行約有100多人逾期停留，團客為42人。1060415
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