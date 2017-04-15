原標題：朝鮮舉行史上最大規模閱兵 專家分析半島局勢趨緩

央廣網北京4月15日消息 據中國之聲《全球華語廣播網》報導，今天是朝鮮已故領導人金日成誕辰105周年，也是朝鮮一年一度的「太陽節」，朝鮮按傳統在金日成廣場舉行大規模閱兵。韓國軍方認為，朝鮮本次閱兵規模將是朝鮮史上最大的一次。為慶祝今年的太陽節，朝鮮全民都投入到了節慶當中。朝鮮也邀請了來自世界多個國家、多個媒體的一百多名記者，來到平壤報導節日和活動。

據中國之聲國際新聞編輯韓萌介紹，朝鮮太陽節大閱兵從日期:的今天上午9點10分左右開始，勞動黨委員長金正恩在上午的9點22分左右抵達了現場並走上了主席台，到目前為止此次閱兵式已經結束。

朝鮮在此次閱兵式上首次展示出了彈道導彈。韓國軍方認為本次閱兵式將是朝鮮歷史上規模最大的一次。

據美韓等媒體預測朝鮮可能在今天「太陽節」之際進行第六次核試驗，對此韓聯社今天報導稱韓美軍方都在密切關注著朝鮮今天的太陽節，並且加強戒備狀態。韓聯社援引軍方的有關人士話稱，目前還沒有掌握到朝鮮有任何異常動向，但會繼續密切關注。

日前朝鮮的外務省副相韓成烈就表示，只要最高統帥認為合適，朝鮮隨時會進行下一次的核試驗。對於此番言論，韓國很快做出了回應，韓國政府稱如果朝鮮嚴重挑釁進行核試驗或者發射洲際導彈，韓國將會採取讓朝鮮難以承受且強有力的懲罰性措施。

目前美國核動力航母「里根號」已經停靠在日本的橫須賀港，加上之前已經到位的「卡爾·文森」號，美國太平洋地區航母戰鬥力的一半都出現在了朝鮮半島周圍。美國全國廣播公司援引情報部門的多位高級官員的話警告說，如果朝鮮伸手去扣碰核武器的扳機，美國將對其進行先發制人的打擊。

明天（16日），美國的「二號人物」副總統彭斯將會前往韓國、日本、印度尼西亞、澳大利亞四國進行為期十天的訪問。白宮也表示，就目前朝鮮的有關動向，他們已經為彭斯的行程準備好了隨機應變的變化。

這次閱兵可謂是舉世矚目，韓軍方認為，本次閱兵將是朝鮮史上規模最大的一次閱兵。這次閱兵和前幾年相比有哪些變化？

中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，這次閱兵規模確實非常大，金正恩上台以後這幾年已經搞了很多次閱兵，但是這次閱兵展現出了許多新型武器裝備，比如重型武器坦克有更新，變成了復合裝甲，反映出這幾年朝鮮對軍事裝備的投入大額增加，尤其引人注目的是此次展現的導彈，所謂的戰略打擊武器，不僅數量多，而且型號有更新。

朝鮮軍隊裝備很獨特，通常一個國家研發出新的戰略武器都是先進行試驗，定型穩定之後再列裝部隊，但是朝鮮在展示中程導彈時，可以看出它不僅沒有定型，而且在試驗過程中表現出很不穩定的狀態。比如去年朝鮮對它的中程彈道導彈，外界把它叫「舞水端里」。因為舞水端里導彈第一次出現是在舞水端里這個地方，所以美國人就把它命名為「舞水端里」型導彈。

其實「舞水端里」導彈去年進行了八次試驗，只有一次成功，而且成功的這一次不是在第八次成功，而是在中間一次成功的，也就是說這個導彈不怎麼穩定，但它已經列裝部隊。不管怎麼講，朝鮮目前無論從常規兵列的重武器裝備提升，還是戰略打擊部隊的武器提升，以及核彈的提升都有長足進展。通過今天這次閱兵，朝鮮想做的事情之一，就是讓外界以及自己的國民了解到自己軍隊比以往更加強大了，這也是今年閱兵非常主要的目的。

14日，朝鮮外務省副相韓成烈在接受美聯社40分鐘的專訪時表示，「只要最高統帥認為合適，朝鮮隨時會進行下一次核試驗。」韓成烈這番平靜但措詞強硬的表態，預示著朝鮮半島局勢的「惡性循環」還在持續。韓國軍方一位負責人昨天在國防部記者會上表示，朝鮮已做好在豐溪里核試驗場隨時進行新一輪核試驗的準備。那麼半島局勢將有怎樣的發展？而這次閱兵將會對半島局勢產生怎麼樣影響？

軍事專家宋曉軍分析，閱兵不會對半島局勢產生影響，閱兵是個例行的常態化慶祝儀式。所謂的紅線問題，這次閱兵中展現出來的潛射導彈算是可以通過潛艇隱蔽的方式抵近某個地點去打擊，但是朝鮮沒有核潛艇，只有常規潛艇，常規潛艇續航力是不可能載著導彈靠近美國的，以它目前導彈射程大概是1000公里左右，沒有對美國本土構成威脅。之前蒂勒森否定掉奧巴馬忍耐戰略后說的兩條紅線，一條是對美國本土構成威脅，第二條是朝鮮對韓國軍人和美國軍人構成威脅，這是一個很模糊的灰色地帶。總之朝鮮藉助這次閱兵展示了它的能力，而潛射導彈算不算越紅線就需要雙方的政治家判斷，當然它沒有發射。

再來看半島的局勢。半島局勢目前來看各方傳遞出來的信息似乎比較模糊或者混亂。對美國來講，像「卡爾·文森」號的航母戰鬥群，在日本橫須賀港的「里根號」航母戰鬥群，包括特朗普也暗示說有可能會有潛射導彈的發射。但是對於朝鮮而言，副外相提到了最高領導人發話隨時可能進行下一次核試驗。而朝鮮國內民眾相對來說比較平靜，他們節日的氛圍會更濃，包括前兩天新大樓的落成，新街道的落成。而韓國方面，總統候選人的表態是慎重的，不願生戰的態度非常明確。日本方面比較「曖昧」的，包括安倍提到了朝鮮可能有沙林毒氣，這似乎是在給盟國開戰提供一個藉口和口實。在這種情況下，如何分析半島目前的局勢和未來的發展？

宋曉軍認為，昨天晚上外交部長王毅的講話中有一句很關鍵的話很多人都沒有注意，他說「理性的聲音逐漸出現了」。這是非常重要的一句話，理性的聲音是什麼樣的聲音呢？就是3月9日美國國務卿蒂勒森說「不是以更迭朝鮮政權為目的，只是要朝鮮半島無核化。」這句話就等於美國退回到2002年以前，2002年小布希上任之後，明確在他的國家軍事戰略里明確要更迭朝鮮政權。但是在之後奧巴馬的八年戰略忍耐中，奧巴馬沒有把這條線說清楚。也就是說蒂勒森先說，六天之後朝鮮副外相說隨時可以進行核試驗，只要最高統帥下命令就可以。其中的潛台詞是要看美國的表現。雙方都在說先發制人打擊。

很多人不理解從軍事上講或者從戰略學上講，突然襲擊和先發制人打擊完全是兩個概念。突然襲擊帶有更迭政權、戰略領土的意思，而先發制人打擊是有條件的，雙方實際上把條件都開出來了。於是在這兩個人的講話之後，中國的外長王毅才說出雙暫停的倡議，並軌解決的思路。王毅外長也說，在這個基礎上還可以進一步細化增加可操作性。這種形勢是「往下」走的，理性的聲音出來，大家都歇一歇，天天演習，天天弄導彈，天天弄核試驗，現在大家都停下來好好想一想，到底來怎麼解決這個問題，這是很關鍵的。

而韓國現在面臨的問題也並不完全是安全問題，當然還有大選。朴槿惠剛一上任時，就要解決韓國家庭貸款問題，但是到了2014年之後她仍沒有解決，現在家庭貸款2015年比2016年年增長了11.7%，遠遠超過了警戒線，達到了1.18億美元，佔GDP的70%以上。這些家庭貸款有70%都是房貸，如果一旦有外界的危機，房市和整個貸款的市場馬上就會崩掉，所以從韓國方面的反映來看，前天文在寅和安哲秀還在辯論到底增加多少房產稅，說明他們對形勢的判斷是趨緩的。

來源：央廣網