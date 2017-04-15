南科意外壓降 台積電：不影響出貨中央社 (2017-04-15 15:48)
（中央社記者張建中台北15日電）南部科學工業園區上午發生壓降意外，晶圓代工廠台積電表示，生產略受一點影響，不過，對出貨應不影響。
南科上午6時30分發生壓降，南科管理局表示，主要是因1家廠商變壓器故障，連帶影響其他園區內廠商。
台積電指出，上午的壓降情況確實對生產造成一點影響，不過，應可補上，對出貨應不影響。
另一晶圓代工廠聯電表示，上午南科廠確實有發生壓降情況，實際影響仍待進一步評估。1060415
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