日本「第一美胸」女星不雅片曝光 閃退演藝圈NOWnews今日新聞 (2017-04-15 15:48)
22歲的日本新生代寫真女星石原佑里子擁有甜美外表與F罩杯美乳，被封為「第一美胸女大生」，但她今（15）日突然宣布退出演藝圈，讓眾人十分錯愕。有人認為可能與她過去拍攝的三點全露性愛影片被挖出，並於網路瘋傳有關。
日媒《BuzzFeed Japan》報導，過去石原佑里子曾遭爆料拍過A片，沒想到近日影片被挖出，再網路上瘋傳。全長34分鐘的影片中，女主角全程戴著口罩，但經網友比對五官及臉上的痣，發覺與石原佑里子相似度頗高，懷疑就是她本人。
對此，石原佑里子並未回應，但不久便關閉Twitter及Instagram，並表示「考慮自己的將來」宣布引退，下周將發售的新作品《お願い! ゆりりん》DVD則成為她的告別作，後續活動也都取消。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
OEO 藍牙．耳機 軟墊．Motorola 藍牙耳機．SONY 藍牙耳機．Beats 耳塞 耳機．DENON AH-C260 耳機．iphone 原廠耳機．nano 線控耳機．Glamour 耳機．膠囊 耳塞式 耳機．YAMAHA 耳機．藍芽耳機．Compact 耳塞式耳機．STAGE 耳機．Ericsson 藍芽耳機．無線藍牙話筒．藍芽 耳機 jabra．ALTEAM 耳機．note 耳機線．藍芽 運動 耳機．Seehot 藍牙耳機 SBS-036R．自動收線 耳機．Monster Beats 耳機．拉鍊 耳機．Sony 耳機麥克風．防丟 藍牙 自拍器．3.5mm 耳機孔塞．無線 藍牙 自拍器．頸掛 藍芽 耳機．TDK 耳罩式耳機
- 【Lytess】睡覺塑9分褲2件組+紓壓輕塑美腿9分褲送美臀高腰
- 【RAN雪松CEDAR零碼43】款913深咖色男女情侶鞋專櫃正品防水
- 【Valentino Coupeau】精梳棉素色拼接床包被單四件組-雙人
- 愛比家具 斯諾迪2.7尺四斗櫃
- 【品味居】布克2.7尺胡桃二門鞋櫃
- 品家居 天王星2.7尺白橡色三斗櫃-80.7x40x77cm-免組
- Olympia Star 奧林比亞之星 晶燦鑽錶-金/28mm
- 【New Balance】紐巴倫 - TIER 2 To 3 復古鞋 -黑-ML574MD
- 【La new outlet】低跟淑女鞋 娃娃鞋(女*221020436)
- MONTAGUT-情雅花尊-精梳棉-雙人四件式兩用被床包組
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
唐嫣不雅照瘋傳 疑遭偷拍「神祕三角」曝光【NOWnews今日新聞】
大久保麻梨子穿白紗出嫁 露美背甜吻台郎【NOWnews今日新聞】
白百何出軌首發聲 網友痛批「拿孩子當擋箭牌」【NOWnews今日新聞】
白百何早離婚！ 尪陳羽凡將「無限期」退出演藝圈【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》