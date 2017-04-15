▲石原佑里子宣布閃退演藝圈，可能與不雅影片流出有關。（圖／翻攝自JOY SPO網站，2017.04.15）

22歲的日本新生代寫真女星石原佑里子擁有甜美外表與F罩杯美乳，被封為「第一美胸女大生」，但她今（15）日突然宣布退出演藝圈，讓眾人十分錯愕。有人認為可能與她過去拍攝的三點全露性愛影片被挖出，並於網路瘋傳有關。

日媒《BuzzFeed Japan》報導，過去石原佑里子曾遭爆料拍過A片，沒想到近日影片被挖出，再網路上瘋傳。全長34分鐘的影片中，女主角全程戴著口罩，但經網友比對五官及臉上的痣，發覺與石原佑里子相似度頗高，懷疑就是她本人。

▲網友比對影片（左）與石原佑里子本人五官相似度極高。（圖／翻攝自JOY SPO網站，2017.04.15）

對此，石原佑里子並未回應，但不久便關閉Twitter及Instagram，並表示「考慮自己的將來」宣布引退，下周將發售的新作品《お願い! ゆりりん》DVD則成為她的告別作，後續活動也都取消。