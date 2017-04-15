被認成溫嵐2次 老闆神回覆丁寧只能翻白眼NOWnews今日新聞 (2017-04-15 15:54)
女星丁寧昨（14）日，去餐廳買午餐時，被老闆誤認是「溫嵐」，讓她相當不平，要網友評評理。沒想到她還是不死心，晚上又再次去了一趟餐廳，但老闆的「神回覆」，讓丁寧氣到再翻一次白眼。
丁寧打趣表示自己又再去了同間餐廳買晚餐，一進門就放下頭髮、拆下假睫毛點餐，又再問老闆：「我現在看起來還像溫嵐嗎？」沒想到連一旁的服務生小妹都認出她了，老闆依然淡淡地問：「妳住哪？」原本丁寧以為對方已經認出自己，想藉顧攀談便回答：「我住附近。」老闆卻神來一筆的回應：「那妳真的不是溫嵐，溫嵐住東區。」讓她氣到再翻白眼。網友看到後，也留言拍拍，安慰的說：「哈哈哈哈哈哈哈～妳跟温嵐都很美啦～」、「別介意，都是美女啦。」
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