臺中市共同響應「加拿大150週年國家電影日」動畫放映活動



(中央社訊息服務20170415 15:05:08)台中的動畫迷不可不看！為慶祝加拿大建國150週年，台中市政府新聞局與加拿大駐台北貿易辦事處將於4月19日（週三）晚上七點，在台中市大墩文化中心演講廳舉辦「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映，收錄加拿大7部獨具風格、畫風特殊、劇情曲折、影像迷人的動畫短片，活動免費，機會難得，參加者現場將贈送加拿大特色小禮，數量有限、索完為止，歡迎喜歡動畫的民眾，前往參加！活動資訊，請搜尋「動畫影展粉絲頁」或goo.gl/oxc0pU網址查詢。



台中市政府新聞局長卓冠廷表示，為打造本市成為媲美法國安錫的國際動畫之都，自104年本市以「動畫」作為城市影展主題，連續舉辦了2屆台中國際動畫影展，不但獲得熱烈支持及廣大迴響，更受到國內外動畫專家、學者、業界人士的讚許與肯定。



今年承辦台中國際動畫影展的台中市影視發展基金會執行長林盈志補充，去年動畫影展透過加拿大駐台北貿易辦事處，規劃「加拿大國家電影局」精選，受到影迷的喜愛與支持，今年2017台中國際動畫影展開跑前，很高興能與加拿大駐台北貿易辦事處合作，舉辦這次「加拿大150週年國家電影日」動畫精選放映活動，讓台中的民眾能就近享受加拿大的精采動畫。



加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安 (Mario St-Marie)表示，加拿大今年正式邁入建國150年，穩健的經濟發展，成熟的民主人權，都讓加拿大成為全世界的標竿。台灣目前是加拿大位居全球第11、亞洲第5大的貿易夥伴，雖然加拿大和台灣位處地球的兩端，但透過雙方共享民主、人權的價值，以及長久的合作與交流，早已建立了穩固的雙邊關係。自從去年透過台中國際動畫影展的交流，加拿大與台中有更深的連結，今年在加拿大正式邁入建國150週年，特別與台中市政府一起策劃了加拿大150週年國家電影日動畫精選，讓台中的民眾能看見加拿大動畫創意之美。



今年「2017台中國際動畫影展」影展活動，首度舉辦國際短片競賽，2月15日開放徵件至今，已收到來自全球五大洲、多達54個國家的精彩動畫，除了台灣之外，還包括義大利、巴西、中國、伊朗、埃及…等國，報名踴躍，總件數已超越350件。徵件時間至6月30日止，將由專業評審團評選出入圍作品，在影展期間播映，並於影展閉幕的頒獎典禮上公佈獎項得主。相關詳情可見徵件競賽網頁(twtiaf.com)、上網搜尋關鍵字「TIAF」或「動畫影展」。



訊息來源：財團法人臺中市影視發展基金會



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