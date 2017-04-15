長榮航空在台北市信義區舉辦彩繪機嘉年華活動，現場依照這次換裝的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」及「友誼機」的航點呈現城市特色，打造4大彩繪機體驗館，吸引民眾駐足。中央社記者張建中攝 106年4月15日