？？？？2017風尚好房節北京春季房地產展示交易會昨日在北京展覽館開幕，京津冀置業投資館、旅遊地產置業投資館、城市組團展示館、海外項目置業投資館、特色小鎮建設主題館等主題專館進場參展，展示、展銷項目總展覽面積23000平米，此次展會將持續到4月16日。

？？？？來自三亞濱海度假項目三亞海棠灣8號一經亮相便成當天展區的熱捧的明星樓盤，吸引了不少北京周邊市民特此前來觀展。據悉，三亞海棠灣8號主打三亞灣區養生度假產品，由廣東陽柳集團歷經十年時間匠心開發，建築風格以現代為主線，中式古典氣質為意境，並融入人情、人性、生活品質和時尚元素，創造具有良好歸宿感，明確向心力，舒展明朗場所精神的經典建築群。

？？？？「近幾年海南度假地產挺火的，我也間接通過其它渠道了解過海南的地產項目，這次展會也是衝著三亞海棠灣8號來的。項目在三亞知名灣區，針對我們這些外地度假置業人群打造的定製別墅挺吸引我的，今年會和家裡人去三亞看看實地項目的。」來自天津的參展客戶詹先生告訴筆者，類似詹先生的參展客戶佔比不少，多數都是衝著三亞海棠灣8號特殊的旅遊度假地產屬性而來。

？？？？據了解，三亞海棠灣8號打造多緯度的度假產品體系，其中涵蓋小高層溫泉洋房，雙韻院墅、臨水天地墅、定製獨棟等多元別墅。其中小高層溫泉洋房，攬山而居，寬大的樓間距保障採光與通風，形成景觀無遮擋的享受，讓生活自此海闊天空；另外雙韻院墅、臨水天地墅、定製獨棟，戶戶可獨立入戶，以私家花園、闊綽客廳、陽光主卧等體驗人居奢豪，中式風情庭院、私家溫泉泡池……閱盡門前群山之景，築就三亞濱海度假之美。文/尚強