？？？？第十四屆中國基金業金牛獎評選結果出爐，金鷹穩健成長憑藉長期穩健的業績表現，捧獲了「五年期持續優勝金牛基金獎」這一極具含金量獎項。

？？？？金鷹穩健成長僅僅是金鷹基金業績全線開花的燦爛一例，去年市場震蕩中，金鷹基金權益、固收投資業績均有不俗表現，如2016年股票投資主動管理能力排名行業前靠前，固收類基金近半年絕對收益躋身行業前1/3。

？？？？投資是一場長跑，在五年牛熊轉換、市場動蕩中保持前列極為不易，金鷹穩健成長兼具短期反彈能力和長跑耐力，還同時收穫銀河、晨星等專業評級機構「五星」大滿貫。

？？？？金鷹基金旗下其他權益類基金業績表現也可圈可點。銀河證券研究報告顯示，金鷹基金2016年的股票投資主動管理能力在基金公司中排名靠前，遠超市場平均。同時，金鷹基金旗下多隻偏股型基金業績表現突出，如金鷹紅利價值去年凈值增長較高，同類排名第三，連續兩年獲評「金基金獎」；金鷹成份股優選去年凈值增長較高，同類排名第九。

？？？？不少權益基金把握市場行情，如Wind數據顯示，截至今年4月5日，金鷹主題優勢偏股混合型基金今年以來的收益超高，金鷹行業優勢偏股混合型基金今年以來的收益較高，均大幅領跑上證綜指漲跌幅，且在同類型基金中排名居前。

？？？？作為一家擁有15年投資管理經驗的老牌公募基金公司，金鷹基金固收類產品的表現也不乏亮點。海通證券最新公佈的基金公司固收類基金絕對收益排行榜中，金鷹基金固收類基金近半年的絕對收益排名行業前1/3，顯示了良好的風險控制和卓越的投資管理實力。

？？？？海通證券數據顯示，截至2017年一季末，金鷹添益純債基金近半年收益排名同類基金居前，金鷹持久增利基金近半年收益位居同類前1/3。同時，金鷹基金旗下的老牌貨基——金鷹貨幣基金的表現也十分亮眼，wind數據統計，金鷹貨幣A今年一季度平均七日年化較高，金鷹貨幣B今年一季度平均七日年化超高，均居同類前列。