？？？？今天上午，朝鮮在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵活動？（央視截圖）

？？？？據央視報導，今天是朝鮮已故領導人金日成誕辰105周年紀念日，也是朝鮮的「太陽節」。報導稱，這是朝鮮最重要的節日之一，按照？安排，朝鮮今日舉行一系列的紀念活動，包括在平壤金日成廣場舉行大規模的閱兵活動。而在「太陽節」舉行閱兵式是朝鮮的傳統。

？？？？日期:9點23分，朝鮮國家最高領導人金正恩抵達金日成廣場，檢閱陸海空軍，之後閱兵式正式開始。

？？？？2012年，朝鮮也曾舉行閱兵式紀念金日成誕辰100周年。

？？？？報導稱，朝鮮一般是在「逢五逢十」的重大節慶舉行閱兵。比如朝鮮人民軍建軍，朝鮮勞動黨建黨等紀念日。日前朝鮮邀請了來自世界多個國家多個媒體的一百多名記者來到平壤報導節日和活動。

？？？？早前，朝鮮人民軍總參謀部表示，朝鮮會以朝鮮式超強硬態度應對，無情粉碎美國所有挑釁。

？？？？外交部長王毅14日在回答中方如何看待當前半島局勢時表示，最近一段時間，美韓和朝鮮針鋒相對、劍拔弩張，大有山雨欲來之勢，這種危險局面的確值得我們高度關注和警惕。王毅強調，在半島緊張加劇之際，我們也注意到，包括重啟對話談判在內的一些理性聲音開始回歸。

？？？？朝鮮回應？？隨時可核試？？奉勸美國恢復理智

？？？？在當天的閱兵式上，朝鮮勞動黨中央委員會副委員長兼國務委員會副委員長崔龍海發表了講話。在講話最後，崔龍海還提到最近美國一系列的舉動導致半島局勢非常的緊張。朝鮮人民熱愛和平，但是也絕不會害怕戰爭。他強調美國要意識到挑起這一戰爭的後果，並且為此而負責。

？？？？4月8日，美國「卡爾·文森」號航母打擊群臨時改道前往朝鮮半島，引起外界紛紛猜測：美國繼空襲敘利亞之後，是不是又要對朝鮮動武。

？？？？12日，美國總統特朗普在受訪時透露，美國正在向半島派出一支「無敵艦隊」，而且，美國手裡還有更強大的「殺手鐧」——潛艇，暗示了使用潛射「戰斧」導彈進行打擊的可能性。

？？？？朝鮮外務省副相韓成烈14日在平壤接受美聯社採訪時再次指責美國各種行動加劇了地區緊張形勢，使得情況越來越複雜。

？？？？韓成烈表示，朝鮮會不會進行核試驗，是由最高領導班子決定的，只要最高領導班子認為時機成熟，朝鮮隨時都可進行核試驗。

？？？？另據朝鮮人民軍總參謀部當天發表的聲明稱，美國特朗普當局對朝的戰爭叫囂已到了不可忽視的地步，朝鮮將以自己的超強硬方式粉碎美國的一切挑釁。

？？？？朝鮮人民軍總參謀部發言人在聲明中說，因為特朗普當局的「過度軍事挑釁」，朝鮮半島形勢「極其嚴重」。特朗普當局出爐的對朝政策包括高強度制裁打壓、在韓部署永久戰術核武器、對朝進行「斬首行動」和先發制人打擊三部曲。

？？？？聲明稱，朝鮮將根據美國挑釁的方式和程度，以包括核打擊手段在內的所有朝鮮式超強硬方式予以堅決回應，朝鮮不會重蹈伊拉克和利比亞的命運，有能力打擊韓國、日本甚至美國本土目標。

？？？？聲明還說，朝鮮奉勸美國恢復理智，作出解決問題的正確選擇。

？？？？我外交部？？當前半島局勢複雜敏感？？中方將繼續與各方保持密切溝通

？？？？此外，外交部發言人耿爽14日在回答有關朝鮮半島形勢的提問時說，中方一直在密切關注有關動向。

？？？？當日例行記者會上，有記者問：據美聯社報導，朝鮮已經準備好再進行一次核試，還有報導稱，朝鮮現在已經開始疏散部分民眾，中方對此有沒有做些應對準備？現在還有一些中國人赴朝鮮，中國會不會作些提示？

？？？？「我們注意到了有關報導，也一直在密切關注有關動向。」耿爽說。

？？？？耿爽說，這裏我想說的是，首先，聯合國安理會通過的有關涉朝決議，明確要求朝鮮方面要放棄所有核計劃，停止所有相關活動，這點是有非常明確的規定的。？？

？？？？第二，當前半島局勢複雜敏感，我們多次呼籲有關各方都要保持冷靜克制，不要採取可能加劇半島局勢緊張的行動。類似這樣的行動都是不負責任的，也將是危險的。第三，中方長期以來一直堅持推進半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商和平解決有關問題。中方將繼續與有關各方保持密切溝通，為實現上述目標做出努力。

？？？？外長王毅：「不是誰揚起的拳頭更大，誰就能贏」

？？？？外交部長王毅14日在回答中方如何看待當前半島局勢時表示，最近一段時間，美韓和朝鮮針鋒相對、劍拔弩張，大有山雨欲來之勢，這種危險局面的確值得我們高度關注和警惕。

？？？？王毅表示，中國一貫堅決反對任何加劇局勢緊張的言行。歷史一再證明，武力解決不了問題，對話才是唯一出路。在半島問題上，不是誰放出的話更狠，誰揚起的拳頭更大，誰就能贏。一旦真的發生戰亂，結局只會是多輸，沒有誰能夠成為贏家。為此，我們呼籲各方不管是在口頭還是行動上都不要再相互刺激，相互威脅，不要把事態搞到難以挽回和不可收拾的地步。不管是誰，如果要在半島生戰生亂，那就必須為此承擔歷史責任，為此付出相應代價。

？？？？王毅強調，中國人常說「危」中有「機」。在半島緊張加劇之際，我們也注意到，包括重啟對話談判在內的一些理性聲音開始回歸。這正是我們努力尋找和應該抓住的機會。

？？？？14日晚，外交部長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時說，，防止半島生戰生亂，符合中俄的共同利益。把各方拉回到談判桌來，是中俄的共同目標。

？？？？文/綜合新華社、央視報導