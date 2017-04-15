▲瑛太為了給子女更好的成長環境，毅然決然搬家。（圖／翻攝自網路，2017.04.15）

日本銀色夫妻檔瑛太和木村Kaela結婚七年，育有一對子女，目前長子已6歲將要上小學，瑛太為了讓小孩有更好的成長環境，上月底悄悄搬到東京某高級住宅區，入住總價約3億日圓（約新台幣8400萬元）的豪宅。

日媒《FRIDAY》報導，瑛太買下這棟地上兩層樓、地下一層樓的中古豪宅重新翻修，因附近有公園綠地，鄰居普遍生活水準較高，且距離子女就讀的幼稚園及小學更近，於是決定搬家。而兩人因平時工作繁忙，有時無法兼顧照顧小孩，所以請來木村Kaela的媽媽同住，麻煩岳母協助家務。

▲瑛太（右）砸3億日圓買新居。（圖／翻攝自瑛太推特，2017.04.15）

本月初瑛太被拍到穿著正式西裝參加大兒子國小的開學典禮，雖然低調但仍遮掩不住明星光環，而媽媽木村Kaela則中途趕到學校，夫妻兩連袂參與兒子的重要時刻。