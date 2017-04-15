（中央社記者邱國強北京15日電）美國對北韓領導人金正恩實施斬首行動雖常被提及，但中共黨媒微信帳號「俠客島」今天評論說，北韓的封閉性註定金正恩行蹤是高度機密，美國一旦發動突襲，注定會演變成攻堅戰。



這篇評論指出，特種部隊的行動特徵，是小型精銳部隊「針對明確的目標，在足夠的情報支持下，快速隱蔽地接近，迅速作戰後立即撤離」。但在斬首行動上，美國、南韓軍隊很難滿足這些條件。



評論說，北韓社會強烈的封閉性，決定了任何最高領導人的行蹤和具體所在位置都是高度機密，難以被外界掌握。例如美軍獵殺蓋達組織已故首腦賓拉登前，已提前好幾年布滿線民。但就算金正恩身旁有線民，如何及時送出情報也是難題。



此外，衛星和電子情報監聽也許能獲得一定訊息，但無法確保絕對準確。尤其是北韓領導人的通訊，完全可以依靠保密性較好的光纖等方式進行。美韓軍隊很難獲得斬首目標的明確方位。即使是衛隊兵力、住所結構等訊息，如果沒有內應，幾乎無法獲知。



評論提到，根據北韓目前的體制，這種內應存在的機率「基本可以不去考慮」，相關的情報保障因此「必然是一片空白」。就算不顧一切投射戰斧飛彈或「炸彈之母」，清除目標並無十足把握。那麼，在特種部隊無法隱蔽接近目標下，突襲戰注定會演變成攻堅戰。1060415