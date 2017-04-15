中新網4月15日電 據外媒報導，當地時間14日晚間，美國亞利桑那州一架餐館發生槍擊事件，2名男子在這起事件中死亡。

報導稱，亞利桑那州皮馬縣(Pima)警長髮言人稱，槍擊事件發生在當地時間晚7點30分左右，一場爭吵演變為槍擊事件。

警長髮言人稱，槍擊發生時，餐館內有多名人員。除了2名男子死亡，還有1名女腿部受槍傷，該女子被送往當地醫院接受治療。

據稱，這起事件的涉事人員互相認識，但警方尚不清楚他們的具體關係。當局稱，尚不清楚這些人因何起爭執，也不清楚爭吵為何最終演變為槍擊。