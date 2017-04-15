大陸狗仔卓偉又爆 范冰冰弟將南韓出道NOWnews今日新聞 (2017-04-15 14:42)
大陸狗仔卓偉近日爆出白百何出軌，受訪時被問到范冰冰小19歲的弟弟究竟是不是私生子時，卓偉否認消息，但隨後就說出：范冰冰的弟弟在南韓當練習生，即將出道當藝人的訊息，讓所有人大吃一驚。
范冰冰雖然和弟弟范丞丞相差19歲，不過相當疼愛他。她曾在節目上大誇弟弟才16歲就快190公分高，還長得挺帥的。之前還曾傳出其實兩人並非姊弟，而是母子，讓范冰冰氣得告上法院，才撇清傳言。據《網易娛樂》報導，范冰冰相當寵愛弟弟，曾說過不願意讓他進入演藝圈，因為怕弟弟受到傷害。但卓偉卻說范丞丞在南韓受訓，未來也會出道，引發熱議。
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