長庚大學喜迎30週年校慶



(中央社訊息服務20170415 14:15:24)長庚大學今年歡度30週年校慶，4月15日舉辦校運會及一系列精彩活動，包括創意進場秀、校園路跑、拔河、田徑賽，以及富有特色的國際美食園遊會，不只全校教職員生參與同樂，各系所也廣邀校友們返校分享母校喜悅，歡笑聲遍佈校園，熱鬧非凡。



校慶暨運動會 熱鬧登場



校運會上午8時30分在運動場上由創意進場秀揭開序幕，來自18個學系及國際生聯隊共19支隊伍，以讓人耳目一新的創意表演，祝福學校「生日快樂」。包家駒校長在開幕典禮致詞時，期許大家要「飲水思源」，感念創辦人王永慶先生在30年前捐資興學，才能讓學校擁有這麼多資源，期勉大家善用，30而立之後，再把長庚大學推向另一個高峰。



緊接在開幕典禮後登場的是拔河冠亞軍決賽，女子組由復健聯隊奪冠，男子組則是電子系摘下第一，場邊加油聲不絕於耳，掀起運動會的另一波高潮。而參與人數最多的校園路跑，全程約3公里，每年都有超過千人參加，今年大會準備的2000條運動毛巾全數發光，預估有超過2500人參加，盛況空前。



9時55分鳴槍起跑後，校園道路瞬間就被人群填滿，場面壯觀。大會所規劃的路線包括坡地起伏的環山道路，有人輕鬆完賽，有人則是與伙伴相互打氣才跑完全程，無論如何，大家都挑戰自我體能，熱情參與活動。



在校園路跑進行時，運動場旁的園遊會及歌唱比賽也同時登場，學務處表示，園遊會不只有台灣小吃，還有來自印度、印尼、越南、馬來西亞的美食等25個攤位，而一旁緊鄰的舞台，則是由學務處與吉他社合辦的琴韻獎長庚之星比賽，吸引不少人來品嚐美食、聽音樂。



下午校運會則安排了多項田徑競賽，壓軸登場的是教職員及學生大隊接力賽，參賽者展現團隊合作精神，為隊伍爭取高榮譽，運動場邊的觀眾則以熱烈掌聲迎接邁向終點的運動員。最後，在越南國際生所帶來的精采舞蹈表演中，為30週年校慶暨校運會活動，畫下圓滿的句點。



本次校慶不只有熱鬧的運動會、園遊會，校內各單位幾乎全體動員，推出各項慶祝活動，除了各系所的校友回娘家、歷年成果展外，另有醫學院辦理校慶學術研討會，工學院有3D列印體驗營，管理學院有工業設計學系的畢業成果展，以及圖書館的校慶暨世界閱讀日贈花、泰迪熊展覽等。



長庚大學追求卓越 30有成



長庚大學創校於1987年，原名為「長庚醫學院」， 1997年正式改制為「長庚大學」，現有醫學、工學、管理三個學院，學生數為七千餘人，創校至今秉持創辦人王永慶先生「要辦就辦最好的」辦學理念，結合台塑企業豐沛產業與長庚醫療體系資源，致力於追求卓越教學與研究，培育許多優秀人才。



在邁入「三十而立」的時刻，長庚大學已連續9年入榜世界大學學術排名前500大，並在最新排名中，上升至400名內，進入頂尖大學之列，辦學成果有目共睹。學校建築物及設施也從早期唯一的「第一醫學大樓」，逐步擴建出圖書館、工學大樓、管理大樓、第二醫學大樓、企業文物館、活動中心以及足以提供全校學生住宿的宿舍區。



談起校景的變化，資深教職員及校友們有說不完的「當年」。像是剛創校的那幾年，全校人員只能在12樓高的「第一醫學大樓」打轉，這棟有「巧克力大樓」暱稱的元老級建築物，當年集餐廳販賣部、行政區、宿舍區、圖書館、教室、教師研究室及社團活動區於一身，可說是多功能的「複合建築物」。



而「第一醫學大樓」前方的小池塘，因學生常撈池裡的蝌蚪做實驗而得名「青蛙湖」，為了美化校園，逐步加工改建，不只擴大湖面，還增建涼亭與各類造景及親水平台，打造成今日優美景致的模樣。



訊息來源：長庚大學



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