遠東科大、新榮中學化妝團隊技藝高超 香格里拉致狀感謝



(中央社訊息服務20170415 14:08:29)遠東科技大學與新榮中學化妝團隊，日前為香格里拉台南遠東國際大飯店春酒晚會，妝扮所有表演人員，高超技藝與團隊合作無間的精神，讓香格里拉台南遠東國際大飯店員工留下深刻印象，該飯店人力資源部總監黃介宏、主任毛郁雯昨(14)日下午，特地前往遠東科大致贈感謝狀，由遠東科大校長王元仁、新榮中學校長劉昌蒲代表接受。



此次遠東科大化妝團隊，由妝管系老師楊永雯帶隊，成員包括遠東科大老師林淑菁、葉虹慧、黃亦薇及八位學生；新榮中學則有時尚設計學程科系主任王若宸與五位學生。負責打理香格里拉飯店員工演出迪士尼童話故事，三項部門舞蹈表演，歌唱得獎人員及含飯店一級主管在內，共50人次人員的髮型與臉部化妝。楊永雯表示，非常驕傲學生團隊，從下午一點進駐，到晚上十點多晚會結束，在時間的掌控，及臉部妝扮與髮型，在演出時都能維持一貫，表現出專業團隊應有的水準。而有了這次經驗，相信日後進入職場，對所有場面都能應付自如。



遠東科大校長王元仁表示，妝管系近日佳音頻傳，包括嘗試開創異業結合；系主任李明峻親自帶領學生到韓國比賽，獲得4金1銀1三冠王殊榮；老師丁永強帶領陸生團隊，以作品「會說話的纸尿褲」參加第七届CUTE企管盃-大專校院暨高中職創新服務企劃競賽，獲得冠軍。展現妝管系無論在研發或學生本業強勁的實力，同時希望新榮中學優秀的學生，能夠優先選擇遠東科大就讀，如此更能傳承，讓自己的才能有所發揮。



訊息來源：遠東科技大學



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