高應大「就實在」就業及實習博覽會 3千職缺+海外實習開創職涯新契機



(中央社訊息服務20170415 14:04:44)迎接6月畢業季，為協助學子走出校園順利銜接職場，幫助企業找到好人才，國立高雄應用科技大學今(15)日上午10時於建工校區中正堂舉行2017「就實在」就業及實習博覽會揭幕式，並於教學大樓中、南棟間林蔭大道擴大舉辦，總計70家以上知名優質企業設攤徵才、提供3,000個以上工作機會，平均薪資30K以上，且因應人才國際化趨勢，另增加學生海外實習機會，鼓勵優秀學生赴海內外專業實習，增加實務經驗、拓展國際視野，參展企業也可藉此機會培養人才，共創雙贏局面。



高應大就業及實習博覽會徵才廠商涵蓋各種不同的行業，包括醫療器材與生技廠商、化學業、電子業、機械業、營造業、旅遊業、服務業廠商、金融與保險機構、資訊科技業者、教育及人力諮詢等行業廠商，其中不乏鴻海、台灣水泥企業團、王品集團等國際知名大廠，透過文宣及現場互動等方式，由各大企業派人與畢業生、在校學生、校友及高雄地區民眾進行面對面交流，詳細介紹職場環境、職缺及工作內容、福利待遇等，會場民眾及畢業學子均積極尋找自己心目中最理想的一份工作。



高應大副校長周至宏表示，本校連續8年榮獲天下Cheers企業最愛科大生調查南部第一、全國第三的殊榮，證明高應大學生具專業力、實作力與創新能力，深獲各界肯定，歡迎各大企業多錄取。提醒初入職場的社會新鮮人，「學習力」絕對比「學歷」重要，職場處處皆有學習機會，獨立思考與問題應變往往是專業能力以外的重要考驗。



高應大校友中心主任蕭永福指出，為使企業能滿足人才需求及多元化的求才管道，高應大建立與營造一個業界與人才之間的良好互動，邀請到各大企業資深人資來到現場設攤，因應職場趨勢今年特別增加海外專業實習的機會，希望藉由就業及實習博覽會活動提供企業能與應屆畢業生、在校學生、校友及高雄地區民眾面對面進行交流的機會，讓學生實習、就業人力資源之適才適所，將可提高社會、國家之競爭力。



周至宏副校長及蕭永福主任等人均前往各參展廠商處感謝支持，會場中以電子業、機械業、營造業、資訊科技業者等產業最受青睞，各大企業莫不使出渾身解數，展開搶人大作戰，為企業爭取好人才。參觀民眾陳先生表示，感謝高應大舉辦就博會活動，媒合企業和人才，透過這個活動能夠讓畢業生和民眾更了解每個企業的發展願景、公司文化、職場環境、薪資福利等，希望也能夠透過本活動找到自己的伯樂，在職場發揮一技之長，開創職涯新契機。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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