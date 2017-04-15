（中央社記者韓婷婷台北15日電）在東京觀光時除了電車之外也可以選擇搭乘巴士一覽東京街景，尤其可免費搭乘的巡迴巴士是非常值得推薦的交通工具。



日本旅遊資訊平台LIVE JAPAN總整理出淺草、台場和東京車站等著名觀光地的「免費巡迴巴士」，大家到東京玩的時候可以多多利用，既方便又可以節省荷包。



＊行駛於台場地區的「東京灣穿梭巴士」



LIVE JAPAN表示，「維納斯城堡（Venus Fort）」和「富士電視台」等人氣觀光景點聚集的臨海地區，雖然離車站較遠且位置分散，只要使用「東京灣穿梭巴士」，移動也變得非常舒適。不論是平日或假日，每天從11:30∼19:30都有巴士運行，對於觀光客來說是相當便利的交通工具。巴士以約20分鐘的間隔運行。



使用巴士移動的話，也可以在維納斯城堡等鄰近的商業設施盡情購物。電車車站前也有停靠站，非常的方便。



＊繞行於「東京」車站附近的「丸之內穿梭巴士」



LIVE JAPAN表示，新幹線、私鐵（民營鐵路）、JR各線路交錯匯集的東京主要車站「東京」站，由於附近飯店等的住宿設施相當多，住在附近的旅客其實可以利用行駛於東京車站附近地區的「丸之內穿梭巴士」做為購物、觀光的交通工具。從舒適的車內瀏覽東京第一的商業辦公街區也是一大樂趣。



巴士通常以繞行一周約為40分鐘的行駛路線運行，但是在8:00∼10:00之間，則以12∼15分鐘間隔的特別路線運行，變為以上班族為對象，跳過「有樂町」車站附近，在「丸之內大樓」前就折返的「大手町」路線，觀光客在使用時必須留意。



＊繞行於日本橋地區的「METRO LINK日本橋」



LIVE JAPAN表示，近年來，因大型商業設施「COREDO室町2」、「COREDO室町3」的開張而備受矚目的日本橋地區，在江戶時代做為江戶城附近的城下町而繁華興盛，因此古老的日本文化色彩依舊濃厚。不僅有歷史悠久的料理名店，最新設備的電影院和可感受日本時尚潮流的餐廳。



「METRO LINK日本橋」從「東京」車站出發到「新日本橋」車站，途中停靠5站，以約10分鐘的間隔繞行，各停靠站附近分別有人氣觀光設施，是觀光客的最佳代步工具。以多數商業設施聚集的「中央通」為主要行駛路徑，但在各線的電車站也設有停靠站，可以在轉搭電車時順便享受購物樂趣。



＊繞行於淺草附近的「熊貓巴士」



LIVE JAPAN表示，以熊貓造型的外觀為特徵的「熊貓巴士」是免費觀光巴士，繞行淺草附近有名的觀光景點，非常便於觀光。雖然僅限定於星期六、日及假日行駛，但巴士也停靠於淺草具代表性的觀光景點「淺草寺」周邊的雷門和二天門等。



此外，熊貓巴士的行駛路線還渡過隅田川到對岸的「東京晴空塔」。由於從淺草到「東京晴空塔」步行稍有距離，通常大家會乘坐計程車或地下鐵，但如果使用「熊貓巴士」就可免費到達。在週末前往淺草地區觀光的時候，建議可以利用。1060415