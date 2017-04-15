（中央社記者邱國強北京15日電）巴基斯坦媒體日前報導，中國大陸已批准增加對「中巴經濟走廊」工程的投資。增資後的投資規模，將從550億美元增加到620億美元（新台幣近1.9兆元）。



巴基斯坦論壇報報導，巴國信德省長朱貝爾（Muhammad Zubair Umar）12日在一場基礎建設需求融資大會上，作上述表示。而朱貝爾是巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）的經濟團隊核心成員之一。



報導指出，「中巴經濟走廊」工程啟動時，中國大陸方面宣布的投資金額為460億美元，之後提升至550億美元。



朱貝爾說，在中國大陸提供的620億美元中，有340億美元將投資發電、供電領域。而新批准的投資計畫涉及不同產業領域，包括建立工業園區。



他表示，巴基斯坦正與中國大陸磋商，將喀拉蚩環城鐵路工程也納入「中巴經濟走廊」架構下。1060415