台南安平靈濟與高雄林園鳳芸宮海上會香。大成報 (2017-04-15 12:13)
「海上巡香」是一項相當具有傳承傳統宗教信仰，連結台南安平及高雄林園兩地情誼的重要慶典活動，沿據安平當地耆老傳述，最早起源於漁民來台南安平ㄧ帶捕魚，上岸後會到同樣祀奉何府千歲的安平港仔尾社靈濟殿來參拜，祈求魚貨豐收，船隻回航順風平安，因此連結起安平靈濟殿與林園靈帝殿之情誼來，並時有來往。林園靈帝殿、鳳芸宮因兩宮殿之地理位置，以及歷史脈絡之緊密性，因此成立了共同的管理委員會，更因這一共同性的沿由，更加取得神明的福蔭護佑，舉凡逢歲次丑，巳，酉年科，都會舉辦一次規模盛大的海上巡境活動，也因此才會有兩宮殿神明，靈帝殿何府千歲，鳳芸宮天上聖母連袂出海巡安的盛舉，而安平靈濟殿因安平開台天后宮的天上聖母曾暫寄奉於此，因有此一因緣，順理成章的促使歷年來的林園靈帝殿、鳳芸宮與安平靈濟殿的海上會香，更加的盛況非常，亦更加的深具意義非凡。
這次海上會香宗教活動，林園鳳芸宮共出動大型漁船32艘，客輪1艘，神轎45頂，5陣頭，另有30多輛遊覽車從陸地載送信眾及自行開車隨香信徒，合計近2千人從海上、陸上進香。
15日上午8時許，台南市政府民政局長陳宗彥、安平區長賴青足與廟方主委等幹部共乘引導船隻出安平外海迎接進香船隊，安平地區里長、地方人士則搭其他船隻共同陪同出海。
鳳芸宮進香船隊共33艘有如海上長城，約8:30一艘艘並排出現安平外海，有如一列海上長城，場面相當壯觀，此時雙方船隊鑼鼓喧天、鞭炮連連震天，靈濟殿引導船隻隨即往後帶往進香船隊進入安平內海。
約9時許，進香船隊靠進安平漁市場碼頭，安平西門國小鼓隊與上千名廟方信眾在碼頭岸邊迎接，隨後神轎一一下船，與靈濟殿神轎共同進行安平陸上繞境。
安平區公所配合這次的會香活動，更出動人力支援，並在安平靈濟殿旁運河博物館以靈濟殿何府千歲及鳳芸宮天上聖母製作成童趣的「海上會香」創意拍照打卡互動區，讓參與民眾認識本次活動雙方廟宇的神明；附近另有設置海上會香簡介、歷年老照片及廟會活動優質化的展示區，供民眾了解這次活動的文化意涵及提倡環保觀念。
圖一：安平靈濟殿至安平外海迎接鳳芸宮海上進香船隊
圖二：30多艘進香船隊一字排開有如海上長城
圖三：上千信眾至岸邊迎接進香船隊
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