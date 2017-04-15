中廣寶島網音樂網停播（2）中央社 (2017-04-15 14:30)
中廣寶島網和音樂網所有節目15日0時起全面停播，陪伴聽眾30年的聲音畫下休止符，讓許多人感到不捨。中央社記者張皓安攝 106年4月15日
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