原標題：意外收穫！外媒曝英間諜最早發現特朗普團隊「通俄」

參考消息網4月15日報導 英國《衛報》網站4月13日發表題為《英國間諜最先發現特朗普團隊與俄羅斯有聯繫》的報導稱，英國間諜機構在提醒華盛頓同行注意特朗普競選團隊與俄羅斯情報人員的關係上發揮了重要作用。

資料圖：美國總統特朗普

一名接近英國情報部門的消息人士說，英國政府通信總部（GCHQ）於2015年底得知，特朗普團隊的一些人與已知或疑似俄羅斯特工有聯繫。作為常規信息交流的一部分，這一情況被通報給了美方。

消息人士說，在接下來的6個月里，直到2016年夏季，一些西方機構共享了關於特朗普的核心圈子與俄羅斯人接觸的更多信息。

德國、愛沙尼亞和波蘭這幾個歐洲國家傳遞了電子情報。而澳大利亞這個「五隻眼睛」情報聯盟成員（該聯盟的成員還包括美國、英國、加拿大和紐西蘭）也轉發了一些材料。

另一名消息人士說，荷蘭間諜機構和法國國外安全總局亦有貢獻。

GCHQ顯然沒有理由刻意調查特朗普和他的團隊，或主動去收集信息。這些所謂的對話，是在對俄羅斯情報資源進行例行監控時無意獲得的。

來源：參考消息網