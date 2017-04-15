彩色蝸牛風靡四川 專家：恐有寄生蟲中央社 (2017-04-15 13:36)
（中央社台北15日電）中國大陸四川省成都市市面上最近出現許多攤販販售彩色蝸牛，當地學童為之瘋狂。但專家表示，這類蝸牛的顏色是後天製作，且屬非洲大蝸牛，不但可能引起生態問題，還有寄生蟲。
成都商報引述販售彩色蝸牛的店家表示，這些從南非進口的蝸牛很受學生歡迎，有時2天就可以賣30隻，有的店家1個月至少可以賣4、500隻。
更有店家聲稱「這些蝸牛絕對都是自然生長的」，而且容易飼養。
網路上代理彩色蝸牛的業者則表示，這些彩色蝸牛的顏色並非天然，而是以注射藥物改變蝸牛殼內的顏色造成的。
也有動物專家指出，彩色蝸牛只是普通的非洲大蝸牛，顏色是染色而成。相關技術在寵物市場常見，例如染色雞、魚及青蛙都有。
雖然小朋友喜歡彩色蝸牛，不少家長卻感到擔憂。
華希昆蟲博物館長、高級生物和野生動物保護工程師趙力表示，蝸牛注射色素後存活時間不長；照片顯示，這種彩色蝸牛是外來入侵物種、食量大，對很多植物有害，也可能有多種寄生蟲，學生不宜當寵物飼養。1060415
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