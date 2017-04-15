（中央社台北15日電）中國大陸四川省成都市市面上最近出現許多攤販販售彩色蝸牛，當地學童為之瘋狂。但專家表示，這類蝸牛的顏色是後天製作，且屬非洲大蝸牛，不但可能引起生態問題，還有寄生蟲。



成都商報引述販售彩色蝸牛的店家表示，這些從南非進口的蝸牛很受學生歡迎，有時2天就可以賣30隻，有的店家1個月至少可以賣4、500隻。



更有店家聲稱「這些蝸牛絕對都是自然生長的」，而且容易飼養。



網路上代理彩色蝸牛的業者則表示，這些彩色蝸牛的顏色並非天然，而是以注射藥物改變蝸牛殼內的顏色造成的。



也有動物專家指出，彩色蝸牛只是普通的非洲大蝸牛，顏色是染色而成。相關技術在寵物市場常見，例如染色雞、魚及青蛙都有。



雖然小朋友喜歡彩色蝸牛，不少家長卻感到擔憂。



華希昆蟲博物館長、高級生物和野生動物保護工程師趙力表示，蝸牛注射色素後存活時間不長；照片顯示，這種彩色蝸牛是外來入侵物種、食量大，對很多植物有害，也可能有多種寄生蟲，學生不宜當寵物飼養。1060415