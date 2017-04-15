為推動分級醫療，健保門診部分負擔新制今天(15日)上路，健保署長李伯璋特別到台北市新光醫院，瞭解民眾的實際感受。有民眾反映到大醫院看病變貴了，也有民眾表示支持政府的新措施，有助節省醫療資源。李伯璋指出，醫療改革需要各界一起努力，相信分級醫療落實之後所節省的資源，可進一步提升台灣的醫療品質，讓民眾受惠。

為有效引導病患分流，不要大小病都往大醫院跑，15日起民眾未經轉診而逕赴醫學中心就醫， 門診部分負擔將調高新台幣60元，但經過轉診到醫學中心或區域醫院就醫，反而會調降部分負擔40元。在急診部分，如果至醫學中心掛急診，在醫師完成診療後的檢傷分類屬第3、4、5級的病人，部分負擔則調高100元，藉此疏散大醫院的輕症患者至中小醫院求診。

新制上路，健保署李伯璋特別到台北市新光醫院視察，瞭解民眾經由基層院轉診就醫的狀況，以及病患實際的感受。他表示，健保署對新制上路抱持戰戰兢兢的態度，希望民眾瞭解「厝邊有好醫師，社區也有好醫院」，並強調，醫療改革需要各界一起努力，節省下來的醫療資源可讓更多民眾受惠。李伯璋：『(原音)其實我們很多醫療資源過度的使用，是我們必須要改變的，我們節省下來的醫療資源還可以更提高我們的醫療品質，這個是一步一腳印，我是有信心台灣民眾會發現，健保是需要靠大家來共同來維護，會慢慢看到它的成果。』

帶女兒就醫的高先生說，女兒長年有貧血問題，原來都在附近小兒診所看診，但最近貧血問題惡化，經診所轉診至醫學中心婦科就診，他支持政府推出的新措施。高先生：『(原音)小病我們就到小醫院去看，大病我們再來大醫院，這樣才不會浪費醫療資源，像我們在掛急診的時候，發現有一些人感冒、咳嗽、流鼻水，他也佔了一張床在浪費醫療資源，所以我是認為應該把急診資源讓給有需要的人才對。』

新制第一天，僅有少數民眾是透過轉診到大醫院就診，多數人仍是直接掛號，有民眾認為只小漲60元「根本沒差」，但也有看病10多年的老病人抱怨突然漲價，民眾周小姐就說，媽媽患有心臟病已在新光醫院看病拿藥10多年，醫師也很熟悉病情，如今卻要多付錢，感覺「像被處罰」。