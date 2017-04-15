中新網4月15日電 據聯合國網站消息，《禁止化學武器公約》組織執行理事會13日在荷蘭海牙總部召開全體會議，呼籲締約國分享其掌握的有關情報，以確保敘利亞「化學武器攻擊」事件事實真相調查組在未來兩三周時間里完成取證以及分析和評估工作。

消息稱，禁化武組織執行理事會主席、喀麥隆常駐禁化武組織代表梅洛諾在與總幹事尤祖姆居進行磋商后，於13日召開全體大會，就敘利亞汗謝洪地區遭化學武器襲擊的相關指控展開深入討論。

尤祖姆居在通報中詳細介紹了禁止化學武器組織技術秘書處的專家在事發後所採取的立即行動步驟。根據對現有信息的分析，秘書處的初步評估顯示，這是一個可信的指控。

尤祖姆居表示，目前禁止化學武器組織事實真相調查團在汗謝洪及周邊區域收集到大量證據樣本，並已送往指定的實驗室進行全面分析。

尤祖姆居強調，禁止化學武器組織的專家正在對從各種渠道收集的所有信息進行分析和評估，並就此呼籲締約國毫不拖延地與秘書處分享所掌握的任何相關信息和可靠情報，以允許事實真相調查團在未來兩至三周時間里完成剩餘工作。

尤祖姆居表示，禁化武組織的專家完全意識到他們所履行任務的重要性，必將以非常專業、中立和公正的方式、通過所有可用的技術手段來提供精準的調查報告。