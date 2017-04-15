（中央社記者邱國強北京15日電）中國大陸2016年第2批中央環保督察回饋情況出爐。截至今年2月底，7個省區共有265人被拘留，3121人被究責。其中，廣東還開出人民幣1.38億元（新台幣約6.2億元）的罰單。



中新網報導，2016年11月下旬至12月底，中央環境保護督察組分別對北京、上海、湖北、廣東、重慶、陝西、甘肅7個省區進行督察，得出上述結果。



報導指出，截至今年2月底，這7個省區政府共辦理完成督察組交辦逾1.5萬件環境問題，究責3121人，拘留265人。其中，陝西被究責人數最多，達938人。



由於被督察，這7個省區政府根據督察結果勒令整改並開立罰單。其中，廣東勒令整改6248家，立案處罰3346家，罰款1.38億元；上海勒令整改895家，立案處罰926家，罰款金額6211萬元。



報導提到，這次督察還發現，像是中共湖北省咸寧市委常委會從2013至2015年間，從來沒有研究過環保議題；而北京市的環保工作則存在壓力由上往下遞減，考核流於形式，究責不力等問題。1060415