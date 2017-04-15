（中央社記者卞金峰、魯鋼駿桃園15日電）那是什麼車？不少民眾於深夜時發現桃園機場捷運線有輛不曾見過的車輛來回穿梭，原來這是一輛「超音波探傷車」，正在為捷運線鋼軌做全面性健檢。



機捷維修人員日前在靠近A9a軌道的道岔發現一條裂紋，雖暫不影響列車行進及安全，但為解除大眾乘車疑慮，桃園捷運公司總經理陳凱凌仍指示緊急更換，並下令檢測全線軌道的鋼軌結構安全性。



因台北捷運軌道和桃園機場捷運軌道為相同軌距，透過高鐵局向北捷公司租借到這部超音波探傷車，支援桃園機場捷運軌道鋼軌檢測，確認鋼軌結構內部有無容易造成斷裂的裂縫、氣孔等缺陷。



不過有民眾發現，這輛超音波探傷車被機捷公司的一輛機車頭拉著，從A17領航站出發，開往A21環北站，再折返北走A11坑口站，最終進入蘆竹機廠。



原因在於北捷路網的坡度不大，這輛重達27噸的超音波探傷車的爬坡能力只有3.5%，桃園機場捷運線坡度達4.92%，所以才動用機車頭拉著，避免動力不足，而這也是北、桃兩捷運公司的兩部工程車聯結執行任務的難得場景，讓不少鐵道迷相當興奮。



桃捷公司指出，全線預計20日檢測完成，檢測結果判讀出來，提供後續維修軌道的參考。超音波探傷車下次出勤時間是18日凌晨0時30分，由A11坑口站出發，往A1台北車站方向行進。1060415