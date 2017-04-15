▲台灣虎航推出「聰明旅行計畫」的網路活動。（圖／台灣虎航）

台灣虎航宣布，即日起起至4月27日晚間20:59止，推出「聰明旅行計畫」的網路活動，共有20張驚喜航點的免費機票要送出，另外還有機會獲得不限航點免費機票。

聰明旅行計畫將祭出了一系列和台灣虎航現有航點有關的題目，民眾只要能正確回答，就能累積網路哩程數至「我的哩程」中，每24小時即抽出1名免費機票得主，並公布在台灣虎航官方粉絲專頁。

另外，凡於活動期間內累積超過20,000網路哩程的民眾，將獲得加碼機會於5月1日再抽出5位免費機票得主；而針對網路哩程累積最高者，則可獨得免費機票1張。

台灣虎航表示，希望能藉由這個網路活動，讓更多旅客深入瞭解現飛航各景點的特色及地標，強化旅客對於現有航網的認識，並透過活動中簡易問答的方式，鼓勵旅客能規畫下一趟旅程，實地走訪該景點，打造出屬於自己的旅遊回憶。

同時，台灣虎航將於22、23日，每天下午13:00起至下午18:00於台北ATT 4 FUN西南廣場舉行「虎虎升空」現場互動遊戲，僅限登錄過網路活動「聰明旅行計畫」的玩家可參與，採現場報名制。凡是參與「虎虎升空」的玩家於活動現場獲得的哩程皆可加乘3倍，並累積至網路活動之「我的哩程」中。現場也準備了NT$500、NT$1,000及NT$2,000不等的機票折價券及免費機票。