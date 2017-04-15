五星飯店聯手英倫時尚香氛 打造完美幸福婚宴NOWnews今日新聞 (2017-04-15 12:49)
台北文華東方酒店今年與頂級英倫香氛品牌Jo Malone London跨界攜手合作，共同推出2017一起幸福婚宴專案，為新人打造風格獨具的婚芳盛宴，今（14）日舉辦婚禮體驗展，以幸福奢華為訴求開放場地讓新人參觀，並廣邀準新人透過身歷其境的體驗行銷，親身體驗華麗的場地佈置、試嚐菜色。
業者表示，今年為婚嫁中最受歡迎的「雙春兼閏月」，是傳統結婚的好年份，為搶攻下半年婚宴市場，特別與Jo Malone London攜手合作，為新人的婚禮添注浪漫氣息。新人可依照選擇的婚宴專案享有獨家禮遇，像是量身訂製婚禮香氛諮詢服務、Jo Malone London 奢華沐浴禮讚、婚前手部護理按摩服務以及客製化刻字Jo Malone London古龍水對香禮盒等。
同時亦針對不同需求推出多元的婚宴專案，包含每桌TWD29,800的「奢華小確幸」婚宴專案、每桌TWD33,800的「精緻完美」婚宴專案、每桌TWD38,800的「經典璀璨」婚宴專案、每桌TWD46,800的「幸福花嫁」婚宴專案、以及每桌TWD58,800的「皇家禮讚」婚宴專案。
此外，擁有超過24年豐富廚藝經驗的宴會廳中餐主廚李政上亦發揮巧思，運用新鮮龍蝦、澳洲和牛、北海道海膽、台灣烏魚子、金鑽鳳梨等，精心打造2017年全新婚宴菜色，為大家帶來不同凡響的味蕾體驗。
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上一則：泰國蚵仔煎 美味可口
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