遠東科大舉辦「2017韓國馬卡龍設計製作師證照種子師資研習考照班」



(中央社訊息服務20170415 11:36:17)遠東科技大學餐飲管理系為增進國際烘焙創意美學與烘焙工藝相互觀摩交流，特別邀請屢獲國際烘焙大賽大獎及烘焙工藝美學文化見長的《韓國食生活製菓協會》會長 Oh Byung-Ho，於4月13、14兩天舉辦「2017韓國馬卡龍設計製作師證照種子師資研習考照班」。將國際烘焙大賽馬卡龍工藝及韓國裝飾美學相互交流分享，並透過兩天的種子師資研習課程，讓國內烘焙教師能更有系統地融入課程教學。這次來自各地40位參加研習的教師，透過研習考照後，將成為國內證照正式考官，負責國內教學與術科評審，更可在全國相關科系課程教學及推廣進行授課。工藝優異者，還有機會受邀成為協會在韓國舉辦的「韓國WACS餐飲大賽評審」。



《韓國食生活製菓協會》，創立於1986 年，是韓國勞動部指定的19項職業資格的發證機構，也是亞洲餐飲烘焙協會(Asia Food & Bakery Association, AFA)的韓國代表，同時已經連續3年舉辦韓國WACS國際餐飲大賽。



該協會是烘焙工匠型協會，以烘焙工藝揚名國際，參加國際技能競賽或國際烘焙大賽得獎無數，連續多年主辦韓國技能大賽預賽，並且訓練韓國國家代表隊，參加各類世界烘焙工藝競賽，韓國已經連續8年得到世界烘焙大賽金牌最多。



會長 Oh Byung-Ho 上課幽默風趣，並將獨門功夫，傳授給學員。他指出國際正式考照及比賽，以義大利式蛋白霜為正統，傳統將糖水溫度控制在攝氏115度到118度之間，而他則是將蛋白加砂糖，隔水加熱溫度控制在70度，這讓派皮冷卻時間縮短半小時以上。而派皮在烤箱時間就要經驗修正，一般控制在16到18分鐘即可。而內餡他則示範了四種，最主要還是以安格列斯醬為主，他表示安格列斯醬可以有很多種口味變換，是各式甜點、冰淇淋、慕斯很好的餡料。最後他還透露，餡料即將完成，會加上1到2瓶蓋各式的水果酒。最後派皮加上適度冷卻的內餡，馬卡龍就大功告成。



遠東科大餐管系主任林綉敏表示，這次種子師資研習，包括苗栗君毅中學餐管科主任林明慧、苗栗育民工家餐觀科主任黃筑均、樹德家商餐飲系主任楊又齡、中興商工餐飲系主任張梅倫等相關科系主任參加，可見各校重視程度。而馬卡龍也可以很藝術，遠東科大總務長吳仰、餐管系主任林綉敏、老師謝錦良分別以聖誕老人、小小兵、花朵處處開為主題，讓馬卡龍裝扮的五彩繽紛令人驚艷，也讓所有學員見識到遠東科大創意無限，原來馬卡龍也可以這樣玩！







訊息來源：遠東科技大學



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