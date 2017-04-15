（中央社記者張謙香港15日電）在香港十分常見的鳳凰木成為中國大陸廣州地級市雲浮的市樹。



廣州日報今天報導，雲浮近日評選出該市的市樹和市花，鳳凰樹、鳳凰花分別當選。



報導表示，雲浮市精神文明建設委員會辦公室於去年10月啟動市樹和市花評選活動，備選樹種有鳳凰木、木棉、白蘭、人面子、無憂樹、香樟樹、小葉欖仁。



備選花種有紫荊花、鳳凰木花、茶花、木棉花、白玉蘭花、杜鵑花。



鳳凰木在香港十分常見，各區都可以看到。鳳凰木在夏天開花，花朵紅艷，且在樹頂成雨傘狀，十分奪目，因此又稱火鳳凰。1060415