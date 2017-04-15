鳳凰木和鳳凰花成為雲浮市樹市花中央社 (2017-04-15 12:29)
（中央社記者張謙香港15日電）在香港十分常見的鳳凰木成為中國大陸廣州地級市雲浮的市樹。
廣州日報今天報導，雲浮近日評選出該市的市樹和市花，鳳凰樹、鳳凰花分別當選。
報導表示，雲浮市精神文明建設委員會辦公室於去年10月啟動市樹和市花評選活動，備選樹種有鳳凰木、木棉、白蘭、人面子、無憂樹、香樟樹、小葉欖仁。
備選花種有紫荊花、鳳凰木花、茶花、木棉花、白玉蘭花、杜鵑花。
鳳凰木在香港十分常見，各區都可以看到。鳳凰木在夏天開花，花朵紅艷，且在樹頂成雨傘狀，十分奪目，因此又稱火鳳凰。1060415
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc d816x．HTC EVO 3D 下掀式皮套．HTC 手拿包．htc touch pda．HTC Sensation XL G21．HTC TOUCH VIVA．HTC Desire HD 手機套．HTC 鴿子．HTC 901s Butterfly S．HTC J 原廠電池．HTC 警示燈．HTC USB 充電器．HTC Sensation 原廠電池．htc m8 16g 粉紅．NILLKIN HTC m8 皮套．HTC One M7 手機殼．htc desire610 保護殼．HTC Sensation Beats．HTC ipad2．捲線保護套 htc one．htc one m8 mini．htc desire 816．HTC 硬式保護殼．HTC 防水袋．HTC 捕蚊器．HTC ONE M8．HTC 指環．Dapad HTC One．htc desire 816 四核．htc m8 16g
- SONY RX10M2 (RX10II) 高階4K極速類單眼相機(公司貨)-加送3
- Hush Puppies 1958系列 王者之姿雙眼多功能腕錶-黑色45mm
- Tino Bellini率性嬉皮編織扭結短靴(棕)_IN1012
- 媽咪小站-嬰兒乳膠加厚美規床墊(粉)
- 【品味居】凱爾時尚L型布沙發(三人座+腳椅)
- 【CRISSTAR 卡霓朵】CS夏日亮妍清爽保養組(化妝水+洗卸蜜+
- 【KIEHLS契爾氏】DEJ高效緊緻精華50ml(百貨公司貨)
- Timberland 原木奇兵休閒時尚運動腕錶-黑-TBL.14399XSB/02
- CANON EF 16-35mm F4 L IS USM (平輸)
- Abercrombie & Fitch 藍麋鹿POLO衫(男-灰-M)
日本小將平野美宇亞錦賽半決賽橫掃中國隊主力朱雨玲【北京新浪網】
通訊：中國地鐵首次「開進」洛杉磯【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
朝鮮核試驗的跡象越來越濃？韓國：誰也不能亂下結論【北京新浪網】
美國斬首金正恩？陸官媒：難【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》