（中央社記者邱國強北京15日電）中共官媒環球時報今天發表評論指出，美軍在多山的阿富汗投下「炸彈之母」，同樣多山的北韓想必感受到了威力，但美國想藉此鎮住平壤的效果，「很可能是相反的」。



環時這篇以「美軍扔『炸彈之母』能嚇住平壤嗎」為題的評論說，美國總統川普（Donald Trump）上任不到3個月，美軍接連轟炸敘利亞和阿富汗，使用軍力比前總統歐巴馬（BarackObama）「顯然更加隨意」，表現出對美國軍事力量的「某種迷戀和驕傲」。



評論指出，即使打了兩場戰爭的美國前總統小布希（George W. Bush），每次開戰前「都經過了繁瑣程序」，且在外界「廣泛的預期中」。然而，川普無論攻擊敘利亞還是阿富汗「來的都很突然」。照這樣的頻率和速度使用武力，川普說不定會成為一名被歷史記住的「戰爭總統」。



這篇評論提到，美軍這次在阿富汗投彈，為美國的軍事威懾「增添一個新噱頭」，想必同樣多山的北韓，感受到了阿富汗大爆炸傳遞的震波。如果美軍投彈就真能鎮住平壤「那倒也不錯」，然而它產生的效果「很可能是相反的」。



評論直指，平壤這些年來只有一個思維，就是「如果沒有核武器，海珊和格達費（伊拉克和利比亞前領袖）政權的下場，就是平壤政權未來的樣子」。而「炸彈之母」可能再次刺激並誤導平壤，「提高自己所能掌握的爆炸當量是多麼重要」。



評論最後說，根據分析，北韓已經做好第6次核試的各種準備，領導人金正恩可能正在最後權衡引爆還是不引爆。但美軍傳遞的最新訊息，對平壤做出理性抉擇「沒有好處」。1060415