（中央社記者張謙香港15日電）據報導，「廣深港高鐵」香港段將於年中開始測試，預計2018年第3季通車，屆時從廣州來港只需48分鐘。



目前從香港搭乘一般火車到廣州，需要2個多小時。



南方都市報今天報導，根據香港鐵路公司的年報，截至去年底，香港段工程已完成87.4%，總站已完成82.8%，而所有隧道工程已大致完成。



據報導，香港段將於年中進行測試，列車由香港開往深圳福田。



「廣深港高鐵」連接廣州、深圳和香港，全長145公里，自廣州通往香港西九龍總站，行車距離142公里，途經廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍站共7個車站。



報導指出，廣深段設計時速為350公里，深港段設計時速則是250公里。



「廣深港高鐵」的廣深段早已完成施工，香港段由於施工時遇上預期以外的困難，未能按期完成。1060415