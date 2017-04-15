（中央社台北15日電）中國大陸浙江省杭州市蕭山區一處高架橋昨天下午發生坍塌事故，造成1人輕傷。這處高架橋下方是當地一所職業中學的操場，所幸事發當時是下課時間，並未傷及學生。



錢江晚報報導，這起事故發生在14日下午4時30分左右，高架橋引橋突然斷裂，正好落在蕭山區第一中等職業學校的運動場內。所幸事發時已過放學時間，沒有學生在操場活動。



但這起事故仍造成一名電動機車騎士受傷，目前傷勢穩定。至於引橋斷裂原因，當地政府表示需要進一步調查。1060415