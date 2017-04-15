杭州高架橋坍塌 下方是學校操場中央社 (2017-04-15 11:59)
（中央社台北15日電）中國大陸浙江省杭州市蕭山區一處高架橋昨天下午發生坍塌事故，造成1人輕傷。這處高架橋下方是當地一所職業中學的操場，所幸事發當時是下課時間，並未傷及學生。
錢江晚報報導，這起事故發生在14日下午4時30分左右，高架橋引橋突然斷裂，正好落在蕭山區第一中等職業學校的運動場內。所幸事發時已過放學時間，沒有學生在操場活動。
但這起事故仍造成一名電動機車騎士受傷，目前傷勢穩定。至於引橋斷裂原因，當地政府表示需要進一步調查。1060415
關鍵字：
上一則：局勢緊張 南韓海域陸漁船消失無蹤
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc d816x．HTC EVO 3D 下掀式皮套．HTC 手拿包．htc touch pda．HTC Sensation XL G21．HTC TOUCH VIVA．HTC Desire HD 手機套．HTC 鴿子．HTC 901s Butterfly S．HTC J 原廠電池．HTC 警示燈．HTC USB 充電器．HTC Sensation 原廠電池．htc m8 16g 粉紅．NILLKIN HTC m8 皮套．HTC One M7 手機殼．htc desire610 保護殼．HTC Sensation Beats．HTC ipad2．捲線保護套 htc one．htc one m8 mini．htc desire 816．HTC 硬式保護殼．HTC 防水袋．HTC 捕蚊器．HTC ONE M8．HTC 指環．Dapad HTC One．htc desire 816 四核．htc m8 16g
- 【Lenovo】M83 商用電腦(i5-4590/8G/240SSD+1TB/Win7Pro)+
- 莊頭北 斜背直吸式排油煙機80cm TR-5397SL
- 雷達錶 RADO True 真我簡約時尚真鑽腕錶 R27056712
- 【富鼎珠寶】天然A貨翡翠-六朝粉黛玻璃種白翡美墜(S356S)
- 【Tommy Hilfiger】2015男時尚游魚圖騰柔粉紅色領帶【預購
- 2R 輕軟牛皮CHERRY櫻桃包 小版 活力橘
- BURBERRY 經典多色格紋漸層暈染棉質圓領短袖T恤(灰-S)
- 【Neogence 霓淨思】全能緊緻活膚霜50ml★2入組
- 【巴麗維亞】海瑟(雙人100%天絲TENCEL四件式兩用被床包組)
- BEST BREED貝斯比 幼貓高營養配方 貓飼料 6.8kg X 2包入
日本小將平野美宇亞錦賽半決賽橫掃中國隊主力朱雨玲【北京新浪網】
通訊：中國地鐵首次「開進」洛杉磯【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
朝鮮核試驗的跡象越來越濃？韓國：誰也不能亂下結論【北京新浪網】
美國斬首金正恩？陸官媒：難【中央社】