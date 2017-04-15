崔龍海：朝鮮熱愛和平 若被挑釁將以核武器反擊北京新浪網 (2017-04-15 11:46)
原標題：崔龍海：朝鮮熱愛和平 若被挑釁將以核武器反擊
崔龍海：我們是愛好和平的國家，我們比任何人都熱愛和平，但是我們不害怕戰爭的發生，也不會迴避，美國是非常野蠻的，這樣的冒險，他們知道這樣的冒險會帶來什麼後果，而且要負全部責任。
我們將以我們的方式，對於美國的任何選項我們都有了應對準備。
如果美國真的向我們挑釁，我們會及時進行反擊，我們將會以戰爭對戰爭，以核武器進行應對。
沒什麼力量能阻擋我們前進，我們是社會主義成功塔，我們將實現這樣的輝煌。（央視口播）
來源：中國青年網
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