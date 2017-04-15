（中央社記者邱國強北京15日電）4月是南韓西部海域的漁撈旺季之一，大批中國大陸漁船以往都會前往非法捕撈。但韓媒報導，最近這些中國大陸漁船「幾乎都消失了」，是否與朝鮮半島局勢緊張有關，引發聯想。



中國大陸環球網今天發表題為「朝鮮半島，到了最危險的時候」的長篇文章，提及南韓媒體的上述報導。



文章提到，南韓多家媒體連日來刊登的，都是朝鮮半島「不會發生戰爭」的文章，看上去在「努力推開一個夢魘」，再也沒有什麼人大聲鼓吹「藉機統一朝鮮半島」了。



這篇文章引述南韓中央日報報導指出，每年一到梭子蟹的捕撈旺季，在仁川至延坪島一帶海域，便會出現非法捕撈的中國大陸漁船，但「最近這些漁船幾乎都消失了」。



文章藉機諷刺南韓說，如果中國大陸漁船出現在當地海域有讓南韓人「安神」的功效，下一次南韓海警發現中國大陸漁船時，「他們打算放鞭炮慶祝呢？還是開槍呢」？



文章又說，「韓國人真正感到害怕的時候，會不會就是朝鮮半島最危險的時候」？



這篇文章還提到，「朝鮮半島確實需要緊急降溫，事情正扎堆（集中）發生」。但又說，今早5時的平壤大同江邊，有許多開著車燈的車輛在緩慢前進，還能清楚聽到人群歡呼尖叫的聲音，但因霧氣太大，看不清那些亮燈的是什麼車輛。1060415