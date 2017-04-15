（中央社宜蘭縣15日電）國道5號雪山隧道10日起針對時速70公里以下的龜速車進行取締開罰。今天正逢政策執行後首個週末假日，警方說，基於交通情況、避免產生爭議，尖峰時段可能暫緩執行。



龜速車進行取締開罰今天正逢政策執行後首個週末假日。根據高公局資料顯示，上午約11時，國5新北石碇到坪林車速只約38公里，幾乎與往常時段一樣塞車。



國道公路警察局第九公路警察大隊說，雪山隧道10日起針對時速70公里以下的龜速車進行取締開罰，雖首日無民眾受罰，但11日有2件、12日有4件、13日有3件、14日有2件，總共取締11件。



警方表示，今天雖有安排取締勤務，但基於雪隧容量有限制，假日塞車回堵機率高，基於交通情況與常理，尖峰時段可能暫緩執行。1060415