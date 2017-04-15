雪隧龜速取締 警方：尖峰時段暫緩執行中央社 (2017-04-15 11:34)
（中央社宜蘭縣15日電）國道5號雪山隧道10日起針對時速70公里以下的龜速車進行取締開罰。今天正逢政策執行後首個週末假日，警方說，基於交通情況、避免產生爭議，尖峰時段可能暫緩執行。
龜速車進行取締開罰今天正逢政策執行後首個週末假日。根據高公局資料顯示，上午約11時，國5新北石碇到坪林車速只約38公里，幾乎與往常時段一樣塞車。
國道公路警察局第九公路警察大隊說，雪山隧道10日起針對時速70公里以下的龜速車進行取締開罰，雖首日無民眾受罰，但11日有2件、12日有4件、13日有3件、14日有2件，總共取締11件。
警方表示，今天雖有安排取締勤務，但基於雪隧容量有限制，假日塞車回堵機率高，基於交通情況與常理，尖峰時段可能暫緩執行。1060415
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