中新網4月15日電 據外媒報導，美聯航暴力拖客事件仍未平息，13日，美聯航飛行員工會首次此事發表言論，對發生這種事件表示憤怒，稱這一事件的責任應由芝加哥航空局的警員承擔，美聯航員工沒有參與「肢體衝突」。

報導稱，代表美聯航1.25萬名飛行員的工會組織United Master Executive Council在一封公開信中表示：「乘客的安全和福祉是美聯航飛行員的首要任務，這一事件不應激化為暴力衝突。美聯航飛行員對這一事件感到憤怒。」

公開信指出，這一暴力事件絕不應該發生，造成這種結果的是芝加哥航空局人員的過度武力。沒有美聯航員工捲入肢體衝突。

遭暴力驅逐的美國聯合航空公司亞裔乘客陶大衛(David Dao音譯)的女兒和代表律師，4月13日在芝加哥工會聯盟俱樂部召開新聞發佈會，公佈了陶大衛的傷情，並表示在調查工作完成後將提起訴訟。

遭暴力驅逐的美國聯合航空公司亞裔乘客陶大衛（David Dao音譯）的女兒和代表律師，4月13日在芝加哥工會聯盟俱樂部召開新聞發佈會，公佈了陶大衛的傷情，並表示在調查工作完成後將提起訴訟。

公開信還稱，這一事件發生在共和航空公司（Republic Airline）運營的一架聯航快運（United Express）航班上。因此，這架航班上的機組人員是共和航空公司的員工，而不是美聯航的員工。共和航空是美聯航的合同運營商之一。

美聯航飛行員工會還表示：「由於我們不知道的原因，被派往現場的並非芝加哥警察局訓練有素的警官，而是芝加哥航空局的人員。在這種情況下，芝加哥航空局的人員未經指示強行帶走了這名乘客，情況已超出了美聯航或共和航空員工的控制之外。

此外，芝加哥市議會航空委員會13日就美聯航暴力拖客事件召開聽證會，聯航高層和市政府官員被議員「窮追猛打」。

美聯航副總裁斯萊特表示，該公司沒有強迫乘客下機的政策，要乘客下機以騰出座位給機組人員的情況不常見。他表示，他不能說是誰叫了機場警察上機，但肯定不是機長。美聯航本月底會完成檢討與事件相關的所有公司政策。

芝加哥民航局長埃文斯則表示，其部門正調查事件起因，並檢討部門的訓練機制。

此次事件也引來機場警察職權的爭議。芝加哥議會航空委員會主席、市議員扎萊夫斯基表示，芝加哥機場警察只是有權在客運大樓及行李區執法。

據介紹，芝加哥機場警察隸屬市政府而非警察局，與其他大城市如洛杉磯和紐約等有所不同。雖然芝加哥機場警察同樣在警察學院受訓，但受訓時期不及一般警員長，而且工作時不會攜槍。