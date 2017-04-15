泰國蚵仔煎 必嚐小吃中央社 (2017-04-15 11:50)
泰國式的蚵仔煎，做法根據泰語發音類似（淮透）HOI TOD，在泰語中「透」就是炸的意思，因此就是比較酥脆的口味，圖為炸得焦黃的泰式蚵仔煎。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年4月15日
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