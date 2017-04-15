（中央社記者張謙香港15日電）中國大陸福建省廈門的小型船隻安裝了新型「天眼」，它們以北斗衛星定位，監察當局得以即時知道船舶情況，被盜後也可追回。



中共解放軍報今天報導，這種「小型船舶預警系統」由當地武警、政府和民間於去年共同研發，是一項創新成果。



報導引述當地邊防派出所武警船管員王東海說，這一裝置採用北斗衛星系統定位，使用太陽能面板充電，並採用二維碼（如QR碼）技術固定船主資訊。



一旦有船隻遇險，系統可自動發送簡訊通知最近的3艘船舶預警救助。



報導表示，這款新裝置初步實現「船舶進出港即時顯示、船舶即時定位、遇險救援就近調集」的海上船舶動態全程跟蹤管理。



報導舉例指出，2月10日，武警廈門市邊防支隊沃頭邊防派出所值班武警透過這款預警系統發現一艘船隻的軌跡異常：不該出海的時段，這艘漁船正離開碼頭駛向外海。



值班武警隨即透過二維碼掃描鎖定船主資訊，其後確認船隻失竊，立即啟動近海聯勤聯動機制，僅20多分鐘就成功截獲被盜船隻。



據報導，安裝在船舶上的定位裝置只有手機盒大小，不影響船民正常作業。



報導指出，沃頭邊防派出所轄區海岸線長達34公里，海域內長期航行的小型船舶近千艘，船舶是否依法行駛、是否被盜及是否遇險，一直是當地的難題。1060415