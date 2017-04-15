原標題：俄駐朝大使預測朝鮮半島局勢會「懸崖勒馬」

中青在線北京4月15日電（中國青年報·中青在線記者 關健斌）俄羅斯駐朝鮮大使亞歷山大·馬采戈拉4月14日在接受「俄羅斯」電視一台採訪時表示，美國政府的行為並未在朝鮮民眾中引發緊張。他說：「坦率地講，我在這個國家並沒有感到任何緊張。這個國家生活在慶祝金日成誕辰105周年的節日氣氛中，所有人都在忙這件事。我想再說一遍，我在朝鮮民眾中沒有感覺到緊張。」

馬采戈拉指出，朝鮮民眾知道美國政府的聲明，也知道美國對敘利亞的空中打擊，更知道美國此舉是給朝鮮的信號。他說：「朝鮮媒體非常深入地評論此事，所以國民當然知道一切，也明白局勢。」

同時，馬采戈拉在接受俄新社記者採訪時說：「美軍剛空襲完敘利亞，朝鮮外交部就發表聲明稱：『打擊無核國家，美國人會感覺很輕鬆。而我們是有核國家。』」馬采戈拉強調：「美國人從來沒打擊過核武國家，讓我們看看他們如何對待朝鮮人。朝方認為，他們的核能力是朝鮮安全和半島和平的保障。從這個角度講，特朗普政府將很難辦。」

馬采戈拉強調：「老實說，我研究這個國家（朝鮮）已經45年了。在這45年間，每年的三四月都是半島局勢的敏感期。每次，全世界都在提心弔膽地關注這裏的局勢，每次都有人等待，看戰爭是否發生。但到目前為止，戰爭並沒有打響。各方都會逼近危機邊緣，往下看，看到深淵后，再後退。我認為，這次也是如此。」

馬采戈拉說：「現在預測特朗普的行為，很難。他是一個很情緒化的人，而朝鮮領導人更情緒化。當兩個情緒化的人處理這樣的問題，這更讓人擔心。我想相信，在當前情況下，激情不會再被提升。」

馬采戈拉強調：「作為大使，我只能以官方消息判斷。朝鮮政府確認，他們沒有化學武器。我並沒有其他信息。」他說：「這次，他們（美國人）真在研究奪取平壤的計劃，消除這個國家政權，推進到朝鮮與俄羅斯和中國的邊境。當然，朝鮮政府是緊張的。」馬茨果拉注意到，作為對美國此次舉動的回應，朝鮮將對美國航母艦隊進行打擊。

馬采戈拉表示，當前的主要目標是阻止朝鮮的核導彈計劃，不尋求打擊其經濟局勢或引發朝鮮社會經濟混亂。美、日、韓等國發起的對朝制裁不合法，俄方不支持。俄羅斯履行聯合國安理會對朝鮮發起的制裁。馬采戈拉稱，俄方認為推翻朝鮮政治體制的目標不可接受，朝鮮是聯合國成員國，有權選擇自己的政治體制。

4月14日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示：「莫斯科對當前朝鮮半島的緊張局勢感到不安。我們呼籲各方能夠克制，避免一切可能引發局勢惡化的挑釁舉動。」佩斯科夫強調，俄羅斯堅持通過政治和外交手段解決所有危機，包括朝鮮半島危機。（國際部編輯）