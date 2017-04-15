美用炸彈之母轟IS 陸專家：不太人道中央社 (2017-04-15 11:11)
（中央社台北15日電）美軍日前在阿富汗以俗稱「炸彈之母」的大型空爆彈轟炸伊斯蘭國（IS）陣地，引發關注。中國大陸軍事專家楊承軍認為，美軍先前一直沒用，除無法保證效果，也因為「不太人道」。
根據美國國防部，美軍在阿富汗時間13日晚間7時32分首度於實戰中投擲GBU-43/B大型空爆炸彈，目標是一處IS的地道。阿富汗官員指出，行動造成36名好戰分子死亡，暫未傳出平民傷亡。
這型俗稱「炸彈之母」（MOAB）的空爆彈2003年服役，是地表威力最強的非核彈，爆炸當量為11噸黃色炸藥，衝擊波半徑達450英尺（約137公尺）。
中國大陸環球時報今天報導，楊承軍指出，「炸彈之母」主要有兩種殺傷方式。一是爆炸後產生的巨大衝擊波；二是爆炸同時迅速消耗周圍氧氣，形成氣溶膠引發二次爆炸，並產生大量一氧化碳和二氧化碳。
楊承軍說，美軍之前一直沒用「炸彈之母」，一方面是不敢保證效果，另一方面是這型炸彈與集束炸彈類似，不太人道。尤其是在坑道密閉空間爆炸，先是衝擊波，接著釋放毒氣。
他說，基本上坑道裡所有人都沒有存活希望，「且人體都會爆掉，非常慘」。
集束炸彈是將小型炸彈集合成一般空用炸彈的型態，利用數量特性增加涵蓋面積和殺傷範圍，許多設計以人體、沒有裝甲的車輛或器材為主要目標。美軍曾在越戰大量使用集束炸彈。1060415
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