國際在線消息（中國國際廣播電台記者 朱曼君）：以寬鬆的貨幣政策、積極的財政政策和結構性改革為主軸的「三支箭」的安倍經濟學，已經實施4年多，日本經濟是否已經走出長期滯漲的泥淖？4月14日，經合組織發表了2017年版《日本經濟狀況調查》。

經合組織日本和韓國問題首席經濟學家蘭德爾·瓊斯14日在日本外國記者俱樂部舉行記者會，介紹了經合組織對於日本經濟的看法和展望。瓊斯說：「日本經濟從2012年開始表現得比過去15年要好，人均實際國民生產總值已經接近經合組織的平均水平，因為勞動力短缺，也創造了大量的就業。但是與此同時，日本也面臨一些其他經合組織國家所未曾面臨的非常嚴峻挑戰，首先就是人口問題，日本少子老齡化問題嚴重；（在就業中）性別歧視也很嚴重；日本勞動生產率增長也要低於多數經合組織國家；財政赤字也是大問題，政府負債太高了。總而言之，我們認為，安倍經濟學的『三支箭』必須同時發揮作用，日本才能克服這些挑戰。」

和一般印象中不同，瓊斯指出，統計顯示日本人的生活水平和勞動生產率在經合組織中處於相對較低的水平。他說：「日本人的生活水平和勞動生產率相對較低。日本每小時的勞動生產率只有經合組織前17個國家的73%，這讓人十分吃驚，因為日本勞動力受教育程度高，日本有大量研發中心，但是儘管如此，日本勞動力的效率確實很低。再說日本的人均國民收入，要比經合組織前17個國家低19%。現在，勞動生產率低下的不利影響部分被勞動力投入的效果抵消了。但是長期來看，日本的人口在減少，因此如果想保持目前的狀況，甚至有所提高，那就必須提升勞動生產率。」

經過20年的經濟持續低迷，曾經在上世紀創造高速經濟成長奇迹的日本式管理經營的「神器」——年功序列制和長期雇傭制，目前在日本飽受質疑，而瓊斯則指出，日本人一直引以為傲地百年老店式的中小企業長期經營，其實也已經成為制約日本經濟快速發展不容忽視的因素。他說：「日本的中小企業相對經營時間都比較長。在一些國家，創業時間久的中小企業可能只佔總體的30%-40%，在日本經營時間超過10年的中小企業卻佔比達到75%，而創業時間不足兩年的中小企業卻只有大約5%。在經合組織國家，一般來講中小企業是發展的主要動力，因為他們可以帶來新技術、新組織和新想法，並且他們勞動生產率也相對較高，而在日本，中小企業生產效率低下，創業時間過久。」

日本是經合組織成員國中政府負債最高的國家，負債率超過國民生產總值的200%。瓊斯表示，目前的低利率政策某種程度上緩解了日本政府舉債的壓力，但是由於之前採取的種種財政改革都未能達到預期目標，如果日本政府不能制定新的促增長減支出計劃，日本政府將可能面臨債務違約風險。他說：「之所以日本政府的負債目前不是個大問題，是因為日本的利率很低。因此日本政府才能夠大舉舉債，而平安無事。當然，如果利率上升了，就令人擔憂了。不過，如果通貨膨脹率可以達到2%，那麼工業就會出現大發展，那麼政府的稅收也會響應增加，這就可以幫助政府支付負債利率。問題是，我們（經合組織）是否對日本政府的財政抱有信心。這也正是為什麼我們強調日本政府應該指定計劃，如何控制支出並增加收入。這對於未來幾年內，人們是否對日本依然保有信心至關重要。」