朝鮮在潛艇上展示3枚導彈 為該國閱兵式上首次北京新浪網 (2017-04-15 10:29)
原標題：朝鮮在潛艇上展示3枚導彈 系該國閱兵式上首次
海外網4月15日電 據路透社消息，朝鮮在潛艇上展示了3枚導彈，系該國首次在閱兵式上展示導彈。
4月15日，是朝鮮已故領導人金日成的105周年誕辰，也是朝鮮一年一度的「太陽節」。朝鮮在金日成廣場舉行大規模閱兵活動。
據海外網了解，今天是朝鮮已故領袖金日成誕辰105周年，也是朝鮮紀念金日成誕辰的「太陽節」，早前，朝鮮副外相韓成烈說，只要最高領袖金正恩下令，可隨時核試。
人民軍總參謀部說，美國特朗普政府對朝鮮的戰爭叫囂已到了不可忽視的地步，朝鮮將以超強硬方式粉碎美國一切挑釁，揚言有能力打擊韓國、日本甚至美國本土目標，可以在幾分鐘內夷平駐韓美軍基地和青瓦台。
來源：海外網
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